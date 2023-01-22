Первое поражение Петербурга и уверенная победа Казани. В мужском туре Суперлиги обострилась борьба

Итоги тура в чемпионате России по волейболу.

Битва за первое место в регулярном чемпионате мужской российской волейбольной Суперлиги стала еще напряженнее. 18 туров «Зенит» из Санкт-Петербурга шел без поражений, пока в 19-м не встретился с московскими динамовцами и не уступил на тай-брейке. Шансом воспользовались одноклубники из Татарстана — казанский «Зенит» уверенно обыграл дома новосибирский «Локомотив». Теперь между главными претендентами на победу в сезоне всего один балл.

«Зенит» отыгрался с 0-2, но все-таки проиграл первый матч в сезоне

Если в прошлом сезоне без поражений практически весь сезон шел казанский «Зенит», то в этом выдающуюся стабильность показывает «Зенит», но уже из Санкт-Петербурга. Чаще всего матчи лидера тура заканчивались в три партии и примерно за час. За 18 туров зенитовцы с берегов Невы всего-то уступили в пяти сетах при 54 взятых партиях. Статистика московского «Динамо», действующего чемпиона страны, была также неплохой, но заметно хуже, чем у «Зенита». Столичный коллектив уступал по ходу сезона два раза, неоднократно уходил на тай-брейк. Поэтому хоть разгрома вряд ли кто ожидал, но и в победу «Динамо» верилось с трудом.

В пользу «Зенита» был и тот факт, что матч проходил на площадке петербуржцев. Тем удивительнее успех коллектива Константина Брянского. «Динамо» с первых минут завладело инициативой и удачными подачами вырвалось вперед в первом сете. Отыграться хозяевам так и не удалось. Во второй партии сначала повел «Зенит», но концовка уверенно осталась за гостями — и вот уже замаячила сенсация. К чести команды Андрея Толочко и Серджо Бузато, их ребята смогли взять затем две партии кряду и перевести игру на тай-брейк. Но на большее их уже не хватило.

Москвички разобрались с преследовательницами

Параллельно дома играл главный преследователь петербуржцев — казанский «Зенит». В соперниках был новосибирский «Локомотив». Клуб из числа элитных, но стабильностью, как у лидеров, не отличается. Есть ощущение, что действия коллектива Пламена Константинова зависят от настроения игроков. И в это воскресенье они явно встали не с той ноги. Команда Алексея Вербова уверенно гнула свою линию и закономерно довела игру до дежурной победы в трех партиях. Тем самым приблизившись к одноклубникам из Санкт-Петербурга на расстояние одного балла. Теперь команд без поражений в мужском туре нет, но, памятуя о прошлогодней казанской трагедии, может, это и к лучшему.

В женском чемпионате главным матчем должна была стать встреча калининградского «Локомотива» и столичного «Динамо». Команды занимают второе и первое места соответственно, но москвички сейчас набрали такой ход, что остановить их едва ли возможно. Очередной успех в зачет коллективу Константина Ушакова, который укрепляется на своей позиции и увеличивает отрыв как от «Локомотива», так и от казанских одноклубниц, в параллельной встрече обыгравших «Спарту».

Суперлига. Мужчины. 19-й тур

«Кузбасс» — «Енисей» — 3:1 (23:25, 25:18, 25:18, 25:18)

«Самотлор» — «Урал» — 0:3 (15:25, 14:25, 22:25)

«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3:0 (25:21, 25:17, 26:24)

«Строитель» — «Факел» — 0:3 (15:25, 20:25, 22:25)

«Динамо-ЛО» — «Нова» — 2:3 (20:25, 25:16, 26:28, 25:21, 14:16)

«Зенит СПб» — «Динамо» — 2:3 (20:25, 19:25, 25:21, 25:22, 13:15)

«АСК» — «Газпром-Югра» — 3:1 (17:25, 25:21, 25:15, 25:18)

«Белогорье» — «Нефтяник» — 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

Суперлига. Женщины. 16-й тур

«Минчанка» — «Тулица» — 1:3 (21:25, 25:23, 18:25, 21:25)

«Заречье-Одинцово» — «Уралочка-НТМК» — 1:3 (23:25, 17:25, 25:18, 16:25)

«Спарта» — «Динамо-Ак Барс» — 0:3 (14:25, 21:25, 16:25)

«Динамо-Метар» — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:13)

«Липецк» — «Протон» — 0:3 (17:25, 18:25, 10:25)

«Енисей» — «Ленинградка» — 1:3 (25:22, 17:25, 21:25, 20:25)

«Локомотив» — «Динамо» (Москва) — 0:3 (21:25, 20:25, 18:25)