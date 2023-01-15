«Пора принимать меры, мы не благотворительная организация». Московское «Динамо» покуражилось в Новосибирске

Обзор тура мужской и женской суперлиги.

Борьба за первое место регулярного чемпионата волейбольной суперлиги становится все острее. Женщины сыграли матчи 15-го тура, мужчины — уже 17-го. Лидеры чемпионата очки в этот уик-энд не потеряли.

Сверхбыстрая победа «Зенита»

В центральном матче тура «Локомотив» принимал столичное «Динамо». Встреча с действующим чемпионом России собрала полные трибуны в Новосибирске — пять тысяч зрителей. Однако, несмотря на такую мощную поддержку, «Локо» ничего не смог противопоставить сопернику. Хозяева провалили прием, а «Динамо» легко выигрывало каждый сет.

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов был жесток в своей оценке игры: «Жаль, что была такая игра при заполненной трибуне. Показали бесхарактерность на площадке — этот клуб такого не заслуживает. Пора предпринимать меры, мы не благотворительная организация, здесь нужно показывать свой максимум — без желания, без борьбы нельзя играть при таком зале, стыдно перед болельщиками».

Москвичи продолжают погоню за питерским «Зенитом», который вообще пока не проигрывал в этом сезоне суперлиги. А в 17-м туре команда из Санкт-Петербурга провела рекордно короткий по времени матч. «Зенит» за 66 минут играючи разобрался с одним из аутсайдеров турнира «Нефтяником» — 25:15, 25:9, 15:10. Неудержим в этом матче был доигровщик Егор Клюка, набравший 18 очков.

Казанский «Зенит» тоже дышит в спину лидеру чемпионата. В минувшие выходные он не испытал проблем и одержал дежурную победу над «Новой» в трех сетах. При этом казанцы показали гроссмейстерские цифры на приеме (74 процента позитивного приема) и в атаке (64 процента реализованных атак).

На данный момент команда из Татарстана отстает в турнирной таблице от питерского «Зенита» на одно очко, «Динамо» — на три. Однако у казанской команды сыграно на один матч больше.

Эпизод матча «Локомотив» — «Динамо» М — 0:3. пресс-служба ВК «Локомотив»

«Уралочка» не может выиграть дома

В женском розыгрыше непобедимых нет. Здесь лидирует столичное «Динамо», имея в графе поражений цифру один (в 9-м туре москвички уступили на выезде «Ленинградке»).

В минувшие выходные «Динамо» легко справилось дома со «Спартой». Лишь во втором сете хозяйки немного сбавили обороты, проигрывая «минус 8». Однако после такое неприятное отставание было ликвидировано. «Динамо» вытащило партию (25:23) и дожало соперниц в третьем сете. Капитан москвичек Наталия Гончарова с 17 очками стала самым результативным игроков встречи и продолжает возглавлять гонку бомбардиров. У нее 285 очков в 15 матчах.

Кто совсем редко радует своих болельщиков в этом сезоне, так это «Уралочка». Команда Николая Карполя не может победить дома с 8 октября. В этот раз она вчистую уступила действующему чемпиону страны «Локомотиву». В этом матче у команды из Калининграда вышла не основная диагональная бразильянка Лоренне Тейшейра, а вторая диагональная Юлия Максимова. Но это не помешало «Локо» одержать уверенную победу. После 15-го тура «Уралочка» обосновалась на 10-м месте таблицы, калининградки занимают вторую строчку. Третьим идет «Динамо-Ак Барс». Клуб из Татарстана одержал очередную сухую победу, в этот раз над «Минчанкой».

Суперлига. Мужчины. 17-й тур

«Енисей» — «Динамо-ЛО» — 1:3 (31:33, 20:25, 25:21, 19:25)

«Югра-Самотлор» — «Факел» — 0:3 (25:27, 21:25, 24:26)

«Кузбасс» — «Газпром-Югра» — 3:2 (24:26, 25:14, 25:20, 16:25, 15:13)

АСК — «Строитель» — 3:1 (25:17, 28:26, 26:28, 25:18)

«Зенит» СПб — «Нефтяник» — 3:0 (25:15, 25:9, 25:10)

«Нова» — «Зенит-Казань» — 0:3 (15:25, 16:25, 12:25)

«Локомотив» — «Динамо» М — 0:3 (21:25, 18:25, 17:25)

Суперлига. Женщины. 15-й тур

«Динамо-Ак Барс» — «Минчанка — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)

«Динамо» Кр — «Заречье-Одинцово» — 3:1 (25:20, 22:25, 25:13)

«Протон» — «Енисей» — 3:0 (25:13, 25:13, 25:21)

«Динамо» М — «Спарта» — 3:0 (25:13, 25:23, 25:13)

«Ленинградка» — «Динамо-Метар» — 0:3 (17:25, 16:25, 20:25)

«Тулица» — «Липецк» — 3:0 (25:17, 25:17,25:23)

«Уралочка-НТМК» — «Локомотив» — 0:3 (13:25, 20:25, 18:25)