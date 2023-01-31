Умер трехкратный призер Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев

30 января ушел из жизни Заслуженный мастер спорта СССР по водному поло Виктор Агеев, сообщает сайт Федерация водного поло России.

«Федерация водного поло России с прискорбием сообщает, что в возрасте 86 лет ушел из жизни Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный работник физической культуры и спорта, трехкратный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата Европы, многократный победитель Чемпионатов СССР, трекратный победитель Спартакиад народов СССР, легенда советского водного поло, Виктор Иванович Агеев», — говорится в заявлении федерации.

Агеев — один из пяти советских ватерполистов, которым удавалось завоевать три олимпийские медали, трехкратными призерами также становились Алексей Баркалов, Леонид Осипов, Евгений Шаронов и Владимир Семенов.

После распада СССР три медали Игр из россиян завоевывали Дмитрий Горшков и Николай Козлов.