Агапитов призвал IWF прекратить попытки нарушения прав штангистов из России

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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов призвал Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) прекратить попытки нарушения прав российских спортсменов.
«Мы призываем IWF занять ответственную позицию: прекратить односторонние санкции дискриминационного характера, защитить чистых спортсменов и их права, прекратить политику замалчивания и покрывательства дел коррупционеров, отмеченных в докладе Макларена. Демонстрируемое безответственное поведение может привести к эскалации кризиса в нашем спорте и окончательной утрате олимпийского статуса», — приводит ТАСС слова Агапитова.
12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.
Ранее спортсменам из России и ФТАР предоставили всего восемь часов на ознакомление и подписание англоязычного юридического документа для участия в этапе «Гран-при IWF» на Кубе. Российские тяжелоатлеты не подписали декларации.