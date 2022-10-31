Федерация тяжелой атлетики России выдвинула Станислава Позднякова на пост президента ОКР

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко заявил, что исполком ФТАР принял решение выдвинуть кандидатуру Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«28 октября состоялось заседание исполкома Федерации тяжелой атлетики России, на котором было принято единогласное решение выдвинуть Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России», — цитирует ТАСС Василенко.

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря. Поздняков заявил, что будет переизбираться на новый срок, он занимает должность президента организации с 2018 года.