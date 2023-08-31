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Допинг

Сегодня, 16:25

Тяжелоатлетку Каширину дисквалифицировали на 8 лет за допинг

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Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на 8 лет, информирует официальный сайт РУСАДА.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции РУСАДА и ВАДА и отменил решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. В июне 2022 года ДАК снял все обвинения с Кашириной.

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года и пятикратная чемпионка мира дисквалифицирована, начиная с даты вынесения решения, с зачетом отбытого срока временного отстранения (с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года).

Источник: РУСАДА
Татьяна Каширина
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