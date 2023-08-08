В Федерации тяжелой атлетики России назвали дискриминационными условия допуска на чемпионат мира

Президент Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о недопуске российских спортсменов до чемпионата мира 2023.

«Спортсменов заставляют подписывать декларации, которые противоречат олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушают права человека. Эти декларации являются дискриминационными. Наши спортсмены не могут подписать такой документ. Очевидно, что декларации были составлены так, чтобы наши спортсмены их не подписали. А если подпишут, то становятся уязвимыми. К сожалению, ничего нового — как наши спортсмены не были допущены, так и осталось. В нашем письме к международной федерации мы написали, что наши спортсмены готовы выступать на равных условиях со всеми. Наши спортсмены ничего не нарушили, ни спортивные правила, ни антидопинговые. Мы отказались выступать на дискриминационных основах. Ни один спортсмен нам не прислал подписанную декларацию», — сказал Агапитов.

Агапитов также ответил на вопрос о сохранении диалога с международной федерацией.

«У нас есть телефон, есть электронная почта. Мы пишем письма, они присылают ответы. Понятно, что они ничего не решают, это большая политика. В спортивном русле решать что-то бессмысленно, хотя мы ведем диалог», — добавил он.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.