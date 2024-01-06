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Допинг

Сегодня, 13:25

В Федерации тяжелой атлетики России уверены, что Сотиева не имела намерений нарушать антидопинговые правила

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал дисквалификацию Яны Сотиевой.

29 декабря РУСАДА дисквалифицировало тяжелоатлетку на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Федерация не является участником разбирательства, поэтому не обладает сведениями о подробностях дела и об основаниях снижения санкции. Вместе с тем федерация приветствовала и приветствует строгое соблюдение антидопинговых правил всеми субъектами спорта без каких-либо исключений. Уверен, что намерений нарушать правила у спортсменки не было и нет. Очевидно, где-то с чьей-то стороны была ошибка», — приводит слова Агапитова ТАСС.

21-летняя Сотиева — бронзовый призер чемпионата мира-2021 и серебряный призер чемпионата Европы-2021. Она выступала в весовой категории до 76 кг.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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