Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Борьба
Новости
Олимпиада
Главная
Борьба
Вольная борьба

Сегодня, 16:11

Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе из-за восстановления после операции

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате России в Каспийске.

«Чемпион Токио Абдулрашид Садулаев предстоящий чемпионат пропустит — он был прооперирован полтора месяца назад и в настоящее время проходит реабилитацию. Также пока под вопросом участие чемпиона Игры-2020 Заурбека Сидакова. Чемпион Олимпиады в Токио Заур Угуев и бронзовый призер Игр Гаджимурад Рашидов в Каспийске выступят», — приводит ТАСС слова Гацалова.

Чемпионат России по вольной борьбе в этом году будет проходить в Каспийске с 20 по 24 июня.

В апреле 2023-го российских борцов допустили до международных турниров при соблюдении рекомендаций МОК.

Источник: https://tass.ru/sport/17973647
Абдулрашид Садулаев
Хаджимурат Гацалов
0
Читайте также
Скелетонистка Никитина провалила Олимпиаду в Пекине из-за тяжелой болезни матери
«Он снова похож на Супермена». Что пишут в Америке о Бобровском
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чемпионское интервью Натальи Воробьевой
Роман Власов - о победе на чемпионате Европы
Настоящий Орел. Крутой талисман
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайтиев рассказал, кто более великий борец — Карелин или Лопес