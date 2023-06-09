Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе из-за восстановления после операции

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате России в Каспийске.

«Чемпион Токио Абдулрашид Садулаев предстоящий чемпионат пропустит — он был прооперирован полтора месяца назад и в настоящее время проходит реабилитацию. Также пока под вопросом участие чемпиона Игры-2020 Заурбека Сидакова. Чемпион Олимпиады в Токио Заур Угуев и бронзовый призер Игр Гаджимурад Рашидов в Каспийске выступят», — приводит ТАСС слова Гацалова.

Чемпионат России по вольной борьбе в этом году будет проходить в Каспийске с 20 по 24 июня.

В апреле 2023-го российских борцов допустили до международных турниров при соблюдении рекомендаций МОК.