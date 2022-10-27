Тедеев покидает пост главного тренера сборной России по вольной борьбе

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» сообщил об уходе Дзамболата Тедеева с поста главного тренера национальной команды.

«Дзамболат Ильич получает более масштабный объем ответственности. Он продолжает курировать национальную команду. Я надеюсь, его опыт поможет нашей сборной. Но физически Дзамболат Ильич уходит с поста главного тренера национальной команды», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее Тедеев заявил, что не знает, как идет подготовка сборной, поскольку у него есть разногласия с федерацией. Специалист занимает пост главного тренера сборной России с 2016 года.

На Олимпийских играх в Токио российские борцы вольного стиля завоевали три золотые и две бронзовые медали.