Будущее Тедеева на посту главного тренера сборной России по вольной борьбе решится 27 октября

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Будущее Дзамболата Тедеева на посту главного тренер сборной России по вольной борьбе решится 27 октября на заседании исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
«27 октября будет исполком, — цитирует ТАСС Мамиашвили. — Позавчера встречался с ним и завтра тоже встречаюсь в рабочем режиме, обсуждаем текущие задачи, круг вопросов, которые будет курировать Тедеев. Никуда далеко от сборной команды он не уйдет».
Ранее Мамиашвили подтвердил, что ФСБО может не продлить контракт с Тедеевым.
Тедеев возглавил сборную в 2001 году, он уходил со своего поста в 2012 году, когда на Олимпиаде в Лондоне сборная России по вольной борьбе завоевала одну медаль, но затем вернулся в 2016 году.
На последних Олимпийских играх в Токио российские борцы вольного стиля завоевали три золотые и две бронзовые медали из шести возможных, заняв неофициальное первое место.