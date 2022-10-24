Будущее Тедеева на посту главного тренера сборной России по вольной борьбе решится 27 октября

Будущее Дзамболата Тедеева на посту главного тренер сборной России по вольной борьбе решится 27 октября на заседании исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«27 октября будет исполком, — цитирует ТАСС Мамиашвили. — Позавчера встречался с ним и завтра тоже встречаюсь в рабочем режиме, обсуждаем текущие задачи, круг вопросов, которые будет курировать Тедеев. Никуда далеко от сборной команды он не уйдет».

Ранее Мамиашвили подтвердил, что ФСБО может не продлить контракт с Тедеевым.

Тедеев возглавил сборную в 2001 году, он уходил со своего поста в 2012 году, когда на Олимпиаде в Лондоне сборная России по вольной борьбе завоевала одну медаль, но затем вернулся в 2016 году.

На последних Олимпийских играх в Токио российские борцы вольного стиля завоевали три золотые и две бронзовые медали из шести возможных, заняв неофициальное первое место.