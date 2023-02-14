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Сегодня, 11:35

Мамиашвили о выступлении российских борцов на Азиатских играх: «Мы в контакте с нашими китайскими братьями»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил «СЭ» на вопрос о том, получила ли федерация приглашение выступить на Азиатских играх-2023 года в Китае.

«Конечно, приходило приглашение. Мы с нашими китайскими братьями в контакте. Мы готовы ехать на соревнования. Как говорится, не дождутся. Унынию мы не предадимся. Конечно, все это давит и на ребят, и на тренеров, но не надо нас мазать теми красками, которые не присущи российским атлетам», — сказал Мамиашвили «СЭ».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

26 января 2023 года Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам выступить на XIX Азиатских играх в Китае. Сегодня, 14 февраля, стало известно, что Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение на соревнования.

Азиатские игры-2023 пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Игра кабадди на&nbsp;Азиатских играх. Соревноваться надо в «Доте», а видов спорта больше, чем на Олимпиаде. Что такое Азиатские игры, куда пригласили наших спортсменов

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