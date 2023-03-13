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Сегодня, 18:20

Вся сборная Франции по борьбе состоит из чеченцев. Как так вышло?

Отдел единоборств «СЭ»
Адлан Висханов.
Фото Соцсети
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Президент ФСБР Михаил Мамиашвили выдал оригинальную версию, но все намного проще.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. А в марте 2023-го удивительные обновления случились с молодежной сборной Франции по вольной борьбе — перед чемпионатом Европы (U-23) в Бухаресте вся национальная команда составлена из этнических чеченцев.

Список спортсменов опубликован на официальном сайте Федерации борьбы Франции. В состав команды вошли шесть борцов в шести весовых категориях: Адам Бибулатов (до 61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магамадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).

Федерация борьбы Франции.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили уже заявил, что чеченские борцы не имели никакого отношения к сборной России. «Эти люди там состоялись, никто из них никогда не выступал за сборную Россию. Французы ведь по гей-парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом», — сказал matchtv.ru Мамиашвили.

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Говоря о прошлом борцов из французской сборной, Мамиашвили прав: они выступали за Францию и до отстранения России. Например, Адам Бибулатов еще в 2017 году боролся за эту страну на юношеском чемпионате Европы, где занял четвертое место.

Самый титулованный борец в составе — Хамзат Арсамерзуев, который уже брал серебро на молодежном Евро прошлого года, становился вторым на молодежном ЧМ и седьмым — среди взрослых. Рахим Магамадов становился чемпионом Европы среди юниоров, а Адлан Висханов на том же турнире взял бронзовые медали.

Фото Соцсети

Чеченская диаспора велика во Франции, поэтому этот случай далеко не первый, когда борец из Чечни представляет триколор. Самый титулованный чеченский борец из Франции — Зелимхан Хаджиев, который дважды становился призером чемпионатов Европы и принимал участие в Олимпийских играх-2016 в Рио. Хаджиев жил во Франции с 10 лет, хотя родился в селении Солнечное, которое находится в Дагестане.

Чеченские борцы — не единственные, кто успешно выступает в других сборных после 24 февраля. На первом чемпионате мира, который прошел без участия России, в медали попали, например, Зелимхан Абакаров, который теперь выступает за Албанию, Исмаил Мусукаев (представляет Венгрию), Батырбек Цакулов (борется за Словакию).

А на этом турнире, где Францию будут представлять исключительно чеченцы, за сборную Польши выступит Аминджон Садуллоев, сборную Германии представит Шамиль Устаев, а за итальянцев будет бороться Ахмеджан Темботов. Все эти борцы ранее не выступали за сборную России.

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