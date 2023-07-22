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Сегодня, 16:30

Федерации лишают турниров тех, кто мешает россиянам выступать. Хороший знак, но не все так однозначно

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Борцы по время поединка.
Фото Global Look Press
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Международная федерация борьбы не позволила госорганам Польши и Финляндии определять состав участников своих турниров.

Незаметно для подавляющего числа наблюдателей российский спорт все-таки перешел в новую фазу существования — это уже не стопроцентная изоляция, которая действовала с марта 2022-го по март 2023-го, а реальный шанс участвовать в международных турнирах по десяткам видов спорта. Почему это происходит незаметно? Самые рейтинговые и заметные виды спорта остаются в стороне от тренда. Российские футбольные клубы все еще без еврокубков и варятся в своем эрпээльном соку, о возвращении на чемпионаты мира хоккеистов и думать не приходится, биатлонистов, лыжников и фигуристов тоже пока с самоизоляции не выписывают.

Однако дело двигается с мертвой точки. Не так быстро, как хотелось бы — особенно триггерит всех Олимпиада, которая будет лакмусовой бумагой. Но очевидно, МОК собирается приглашать россиян и в Париж. Учитывая отношение к российскому государству в ряде зарубежных правительств, это не могло не вызвать ответную реакцию. Поэтому начались кампании бойкотов, самовольные запреты на въезд в страну или введение дополнительных условий. Но становится очевидно, что международные федерации готовы с этим бороться.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Автономия спорта

Федерации, разумеется, защищают не Россию — судьба десятка российских гребцов/борцов вряд ли их заботит. Заботила бы — пускали на турниры гораздо раньше. Их заботит автономия спорта и единоначалие — то есть невозможность для государства вмешаться в организацию спортивных мероприятий и регулировать состав их участников. Все как с Уимблдоном в прошлом году, когда АТР и WTA оштрафовали легендарный турнир и лишили его рейтинговых очков. Организаторы тогда решили в русле политики британского правительства запретить участвовать российским теннисистам. Но это может решать только организация, проводящая теннисные турниры в мире — иначе считающая по-другому страна или группа стран отделяется и делает свою федерацию. Что, например, произошло в боксе, где слишком активные усилия по возвращению России привели к расколу, и теперь МОК еще решит, пророссийская или прозападная федерация ему нравится больше.

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Неплохой пример подает Международная федерация борьбы. Она перенесла юношеский и молодежный чемпионаты мира из Польши и Финляндии соответственно после проблем с получением виз российскими спортсменами. Турнир из Польши уже перенесли в иорданский Амман, это подтвердила Международная федерация борьбы. Проблемы для Финляндии ТАСС анонсировал президент российской федерации Михаил Мамиашвили. Польша попросила сохранить у нее чемпионат мира по грэпплингу, это предложение было удовлетворено. Интересно, как теперь Польша будет принимать российских спортсменов. Ранее наши борцы не успели на чемпионат Европы в Испании именно из-за виз.

Фото Global Look Press

Федерации раскололись

И все же не стоит придавать этому событию очень большое значение. Да, ранее уже переносила турниры из-за россиян Международная федерация фехтования, но остается множество видов спорта, где руководство не на стороне России. Президент борцовского сообщества — серб Ненад Лалович, и не вызывает удивления, что он борется за интересы всех спортсменов. За что спасибо и хвала пуно, как говорят в Сербии.

Но есть Международные федерации велоспорта и гребли, где у России нет такого веса. И они формально допустили россиян до соревнований, но их участие, по сути, зависит от политического отношения к РФ страны-хозяйки. Чемпионат мира по гребле проводит Германия — и она сослалась на то, что не может обеспечить безопасность приехавших россиян. Абсолютно пустая отмазка — если немецкая полиция не контролирует территорию ФРГ, россияне ради самообороны могли бы защищаться веслами, сходить в магазин ножей или не выходить без надобности из гостиницы. Вариантов решения уйма.

Молодежный чемпионат мира по гребле пройдет в более приятной нам Болгарии, но там вмешалась сама федерация — внеся в декларацию положения об отношении к специальной военной операции на Украине, что чревато уголовным преследованием в самой России. Логично, что россияне не смогли ее подписать.

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Также поступили и в велоспорте — мало того что турнир в Глазго (ах, как бы сейчас не помешал другой исход референдума о независимости Шотландии!), так и UCI позволила британцам тоже ввести в декларацию положения об отсутствии отношения к государству. Впрочем, шотландцы вряд ли против.

А это еще более сложный критерий, чем комментарий об СВО — опровергнуть документально подтвержденное получение зарплаты от государства невозможно. А ведь в Глазго в том числе разыгрываются олимпийские путевки. И тут бы забить во все колокола, привлечь внимание МОК и так далее — но наша федерация, кажется, готова смириться и особо не активничает. Во всяком случае, ее президент Вячеслав Екимов на вопросы «СЭ» не ответил.

На очереди — турниры по открывшейся нам гимнастике, скалолазанию, скейтбордингу и другим видам. Ключевым сейчас является, как решат вопрос с олимпийской квалификацией. Если МОК готов предоставлять wild card — прекрасно. Только вот будет ли их количество соответствовать потенциальным результатам наших в отборе — большой вопрос.

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