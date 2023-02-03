Всемирная федерация стрельбы из лука выступила против отбора россиян на Олимпиаду через Азию

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Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выступил против того, чтобы российские спортсмены отбирались на Олимпийские игры 2024 года в Париже через азиатские турниры.
«Было высказано предположение о том, что нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях в Азии. Из-за потенциального воздействия на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая нокаут-формат в стрельбе из лука и баланс континентальных квот в системе квалификации, исполнительный совет World Archery решил, что это не должно использоваться в качестве потенциального пути для нейтральных спортсменов, чтобы пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже. Учитывая сложность ситуации, возвращение отдельных нейтральных спортсменов к соревнованиям в 2023 году, в том числе для участия в основной олимпийской квалификации на чемпионате мира, считается очень маловероятным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы World Archery.
В организации отметили, что в случае подтверждения возвращения к соревнованиям нейтральных спортсменов необходимо будет определить другие возможности для квалификации во взаимодействии с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, при соблюдении условий МОК.
Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх позднее заявил, что организация разработает специальную систему распределения квот на Олимпийские игры 2024 года для российских и белорусских спортсменов, если они будут выступать в Азиатском регионе. По словам Сингха, россияне могут быть допущены только к турнирам по тем видам спорта, в которых результат измеряется в цифрах (очках, баллах, секундах и т. д.).
Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.