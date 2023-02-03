Всемирная федерация стрельбы из лука выступила против отбора россиян на Олимпиаду через Азию

Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выступил против того, чтобы российские спортсмены отбирались на Олимпийские игры 2024 года в Париже через азиатские турниры.

«Было высказано предположение о том, что нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях в Азии. Из-за потенциального воздействия на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая нокаут-формат в стрельбе из лука и баланс континентальных квот в системе квалификации, исполнительный совет World Archery решил, что это не должно использоваться в качестве потенциального пути для нейтральных спортсменов, чтобы пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже. Учитывая сложность ситуации, возвращение отдельных нейтральных спортсменов к соревнованиям в 2023 году, в том числе для участия в основной олимпийской квалификации на чемпионате мира, считается очень маловероятным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы World Archery.

В организации отметили, что в случае подтверждения возвращения к соревнованиям нейтральных спортсменов необходимо будет определить другие возможности для квалификации во взаимодействии с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, при соблюдении условий МОК.

Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх позднее заявил, что организация разработает специальную систему распределения квот на Олимпийские игры 2024 года для российских и белорусских спортсменов, если они будут выступать в Азиатском регионе. По словам Сингха, россияне могут быть допущены только к турнирам по тем видам спорта, в которых результат измеряется в цифрах (очках, баллах, секундах и т. д.).

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.