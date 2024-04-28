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Сегодня, 15:47

Ирина Винер заявила о попытках уничтожить российскую гимнастику

Ирина Винер
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что в мире стараются удалить все, что связано с Россией.

Ирина Винер. «Простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе». Жесткая позиция Ирины Винер

«Все, что было связано с Россией, стараются уничтожить. Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике», — приводит matchtv.ru слова Винер.

Так глава ВФХГ отреагировала на решение Международной федерации гимнастики удалить из правил пять названных в честь российских гимнасток элементов.

Винер подчеркнула, что ничему удивляться не надо и с сожалением назвала это «нормальным для нынешнего времени».

FIG допустила россиян к международным турнирам в индивидуальном нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Источник: matchtv.ru
Ирина Винер-Усманова
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Трубникова отреагировала на решение FIG об удалении названного в честь нее элемента