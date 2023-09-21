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Сегодня, 10:28

4-кратная олимпийская чемпионка Байлз выступит на чемпионате мира в Бельгии

Руслан Минаев
Симона Байлз.
Фото AFP
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4-кратная олимпийская чемпионка Симона Байлз примет участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Бельгии. Турнир пройдет с 30 сентября по 8 октября в Антверпене, где американка завоевала свой первый титул чемпионки мира в возрасте 16 лет.

Предстоящий чемпионат мира станет для Байлз шестым в карьере, что является рекордом среди американок.

В августе 26-летняя гимнастка одержала победу в многоборье на турнире U.S. Classic в Чикаго. Для Байлз это были первые соревнования после Олимпады-2020 в Токио.

Ранее Байлз заявляла о желании принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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