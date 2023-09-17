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Сегодня, 16:07

Родионенко считает, что российские гимнасты могут отказаться от выступления на этапах Кубка мира

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что отечественные гимнасты могут отказаться от предложения выступить на этапах Кубка мира в 2024 году, если условия их участия будут неприемлемыми.

«Если нашим гимнастам предложат выступать на этапах Кубка мира на условиях, которые будут идентичны сегодняшним рекомендациям Международного олимпийского комитета, то они, конечно, откажутся. Отказ от государственной поддержки, запрет на выступление спортсменов, представляющих силовые структуры, — для нас эти условия неприемлемы», — приводит ТАСС слова Родионенко.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Сообщалось, что для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты смогут выступать в соревнованиях с 1 января 2024 года.

Квалификационные этапы Кубка мира состоятся в феврале и марте 2024 года в Каире, Котбусе (Германия), Дохе и Баку.

Источник: https://tass.ru/sport/18770331
Спортивная гимнастика
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