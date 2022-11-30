Американский тренер арестован за домогательства к ребенку 40-летней давности

Известный американский тренер по спортивной гимнастике Майк Спиллер арестован полицией штата Техас по обвинению в непристойном поведении в отношении детей.

75-летний специалист подозревается в том, что на протяжении почти 50 лет домогался своих юных подопечных, когда им было от 10 до 12 лет. Против Спиллера имеются пять заявлений — по каждому из этих эпизодов ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Самый старый из инцидентов относится к 1983 году. Пострадавшей тогда было всего десять лет. Тем не менее, сейчас она все отлично помнит, и горит желанием наказать своего растлителя. В прошлом Спиллер был отлично знаком с врачом Ларри Нассаром, который за сексуальное насилие в женской сборной США по спортивной гимнастике и за детскую порнографию получил более 200 лет тюрьмы.