Белявский заявил, что хорошо подготовился к чемпионату России

Победитель командного турнира Олимпиады в Токио Давид Белявский находится в хорошей форме накануне чемпионата России по спортивной гимнастике, который стартует 8 марта в Казани.

«На прошлом чемпионате России я выступал в финале на одном снаряде, и тогда получилось выиграть. В этом году я планирую побольше финалов зацепить. Что касается готовности, то я хорошо был готов и тогда, и сейчас, только год назад по приезде в Казань я первые два дня болел, у меня была температура. Находился в не очень хорошем состоянии, поэтому отказался от многоборья и решил сосредоточиться на одном снаряде», — приводит слова Белявского ТАСС.

Мужской чемпионат России в 2022 году проходил в Казани с 13 по 17 апреля. Белявский тогда одержал победу в финале упражнений на брусьях.