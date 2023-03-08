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Далалоян: «На тренировках я очень замотивирован, но на соревнованиях нет огонька прыгать выше головы»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Артур Далалоян прокомментировал высказывание старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко, что у лидеров сборной страны не хватает мотивации для тренировок из-за отсутствия международных стартов.

«У нас нет мотивации? Нет, не могу так сказать. На тренировках я очень замотивирован. Настраиваюсь и подхожу серьезно к каждой тренировке. Но, что касается соревнований, есть чувство, как будто не хватает какого-то огонька внутри. Выходишь и спокойно, ровно что-то делаешь. Не хватает огонечка внутри, который раньше заставлял тебя прыгать выше головы. Есть такое, но, я думаю, что это легко убирается. Нужно побольше работать, больше оттачивать новые комбинации», — сказал Далалоян.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.

Артур Далалоян
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