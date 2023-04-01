Мельникова заявила, что очень тяжело переживает ситуацию с отстранением

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что очень тяжело переживает ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных турниров.

«Сегодня одна новость, завтра другая, это все очень тяжело переживать. Я полгода назад перестала читать новости, следить за всем этим, потому что сложно очень качаться на этих эмоциональных качелях, когда сегодня тебе дают надежду, а завтра ее обрубают. Мне это не надо, потому что у меня есть своя работа — гимнастика, я ее выполняю. Это уже не зависящие от меня вещи, я не могу тут повлиять на них никак, даже своим комментарием», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.