Олимпийская чемпионка гимнастка Уразова восстановится после травмы плеча к августу

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командном многоборье Владислава Уразова должна полностью восстановиться после травмы плеча к августу, когда пройдет Кубок России.

«Восстановление идет нормально, Влада тренируется. Мы рассчитываем, что на Кубке России Уразова уже будет выступать в многоборье», — приводит слова Родионенко ТАСС.

18-летняя Уразова из-за проблем с травмированным плечом на мартовском чемпионате страны в Сочи выступала только в упражнениях на бревне.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Сочи с 28 августа по 3 сентября.