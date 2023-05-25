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Гимнастка Лидия Иванова: «Как можно соглашаться ехать на Олимпиаду? «Ляжет» самая мощная прослойка в обществе»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка и телекомментатор Лидия Иванова в разговоре с «СЭ» выступила против поездки российских спортсменов на Олимпийские игры на условиях МОК.

— Я спортсменов очень понимаю и величайше сочувствую. К сожалению, они попали в такой период жизни. Ну трудная ситуация у страны. Нас пытаются поставить на колени. И как так можно — соглашаться?

В спорте задействованы особые люди. С момента, когда ты заходишь в зал маленькой девочкой, тебя формируют как сильную, ловкую, непреклонную. Человека, заточенного на конкуренцию. И вот такая, самая мощная прослойка в обществе «ляжет». Скажет: а мы поедем. Без флага, как серые мыши.

Понять это еще могу, но согласиться — нет. Вижу глаза ребят, взять нашу родную гимнастику, больших спортсменов, волейболистов, шахматистов, понимаю их настроения. Преклоняюсь перед Карякиным, который сразу отказался участвовать. Когда узнала, что он из Крыма, то поняла, что в него изначально была заложена принципиальная позиция.

— Вы говорили, что спортсмен вернется домой — и как он, мол, будет смотреть в глаза детям? Они ему скажут про предательство. А действующий атлет мне говорит: «А в чем предательство? Я же не должен высказаться против. Спорт вне политики — ну вот и просто делаю свою работу».

— Поняла, поняла. И соглашусь, что есть такие люди. Не буду тут рассуждать про патриотизм, а то сейчас полюбили говорить, что нас накачивали в Советском Союзе. Хватит идиотничать! Никто никого ничем не накачивал. Я приходила в гимнастику девчонкой-неумелкой. Просто понимала, что если выхожу даже на первенство школы, то мне надо сделать все, чтобы выиграть для своей команды. Может, я глупая, но ты оказываешься на самой высокой площадке в мире — олимпийской, это мечта! Ну как же там без страны, названия? Ведь ты же вернешься сюда героем! Перед всеми — учителями, ткачихами, доярками, школьниками. Но вы мне скажете: я вне политики, плевать, что с меня форму сняли, фамилия же осталась. Приеду — буду авторитетом. Отвечу: когда твой сын подрастет и поймет, что ты в такой период ради собственного имени сдал Родину, не выступил с ней в ногу, что ты ему ответишь? — сказала Иванова.

В пятницу, 12 мая, стало известно о том, что исполком FIG отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Сообщалось, что следующее заседание исполкома организации состоится 19-20 июля в Лозанне.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Лидия Иванова. «Поездка российских спортсменов на Олимпиаду будет сродни бегству артистов за рубеж». Мощное интервью-призыв Лидии Ивановой

Олимпиада
Лидия Иванова
МОК
ОКР
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