Президент Федерации гимнастики Германии объяснил, почему выступает против допуска россиян на международные турниры

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Президент Федерации гимнастики Германии (DTB) Альфонс Хельцль выступил против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
Чиновник добавил, что Международная федерация гимнастики (FIG) консультировалась с DTB по поводу возможного допуска россиян и белорусов.
«Нейтральность спортсмена является обязательным условием для допуска. Не понимаю, как это должно выглядеть на практике. Как спортсмену из России можно присвоить статус нейтрального?» — цитирует Хельцля РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sportschau.
Президент DTB добавил, что проблема допинга также является один из аргументов в его решении.
«Я не вижу, чтобы мы имели дело с системой, которая гарантирует борьбу с допингом. Тогда это приводит к тому, что спортсмен получает преимущество, а все остальные оказываются в невыгодном положении», — отметил он.
Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что примет участие в июльском заседании исполкома FIG.
В марте 2022 года Международная федерация гимнастики отстранила гимнастов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. В мае 2023-го организация оставила в силе отстранение.
12 мая исполком FIG принял решение отложить рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских атлетов на июль из-за количества дисциплин, которые контролируются организацией.