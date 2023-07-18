Президент Федерации гимнастики Германии объяснил, почему выступает против допуска россиян на международные турниры

Президент Федерации гимнастики Германии (DTB) Альфонс Хельцль выступил против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Чиновник добавил, что Международная федерация гимнастики (FIG) консультировалась с DTB по поводу возможного допуска россиян и белорусов.

«Нейтральность спортсмена является обязательным условием для допуска. Не понимаю, как это должно выглядеть на практике. Как спортсмену из России можно присвоить статус нейтрального?» — цитирует Хельцля РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Sportschau.

Президент DTB добавил, что проблема допинга также является один из аргументов в его решении.

«Я не вижу, чтобы мы имели дело с системой, которая гарантирует борьбу с допингом. Тогда это приводит к тому, что спортсмен получает преимущество, а все остальные оказываются в невыгодном положении», — отметил он.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что примет участие в июльском заседании исполкома FIG.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики отстранила гимнастов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. В мае 2023-го организация оставила в силе отстранение.

12 мая исполком FIG принял решение отложить рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских атлетов на июль из-за количества дисциплин, которые контролируются организацией.