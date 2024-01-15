Родионенко считает, что судьи не дадут нейтральным белорусским гимнастам пробиться на Игры

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что белорусским гимнастам Егору Шарамкову и Никите Парфеновичу, получившим нейтральный статус, будет крайне проблематично завоевать право выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Я думаю, что белорусским спортсменам не дадут возможности отобраться на Олимпийские игры. Судейство у нас очень специфическое, и я очень сомневаюсь, что кому-то из ребят удастся завоевать квоту. Но на наших стартах они выступать не будут, что для российских гимнастов точно не является потерей», — приводит слова Родионенко ТАСС.

В начале января Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение присвоить нейтральный статус 14 белорусским спортсменам. В этот список вошли три представителя спортивной гимнастики: Шарамков, Парфенович и 15-летняя Анна Цитовец, которая в силу возраста пока не может претендовать на участие в Олимпиаде-2024.