Родионенко заявила, что решение канадцев включить Нагорного в санкционный список не стало для нее неожиданным

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на включение россиянина Никиты Нагорного в санкционный список Канады.

«Для меня решение канадцев включить Никиту в свой санкционный список не стало неожиданным. Канада в этом плане находится, по-моему, впереди планеты всей. Следят за жизнью наших спортсменов, охотятся за любой информацией. Нет слов у меня. Но это проблемы Канады, а не Нагорного, он нормальный парень, продолжает тренироваться, сейчас присоединился к команде на восстановительном сборе в Абу-Даби. Мы продолжаем работать и готовиться. А что другим странам еще взбредет в голову — мы не знаем, что нас ждет дальше, но готовы ко всему», — приводит ТАСС слова Родионенко.

23 сентября стало известно, что Нагорный попал в санкционный список Канады. Всего в санкционный список по России было добавлено 42 физических и 21 юридическое лицо.

26-летний гимнаст является олимпийским чемпионом (2020), серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.