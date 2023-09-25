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Сегодня, 19:31

Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что никто из российских гимнастов не планирует ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. Мы знаем этих людей, ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом», — цитирует Родионенко РИА «Новости».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Спортивная гимнастика
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