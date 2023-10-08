Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала «СЭ» победу американской гимнастки Симоны Байлз в индивидуальном многоборье на чемпионате мира-2023 в Бельгии.

«Можно ли назвать победу Байлз справедливой? Я за равную конкуренцию, равные возможности. Невозможно ответить на этот вопрос. Ну, российской команды не было. Действующих олимпийских чемпионов не было на старте, который называется чемпионатом мира. Помешали бы наши спортсмены Симоне Байлз выиграть? Они не дали возможности этой. Я ни то что точно сказать не могу, я даже прокомментировать это не могу. Да, безусловно, я смотрю гимнастику. Сегодня второй день, финальные соревнования, заключительные перед Олимпийскими играми. Но я это смотрю всего лишь для того, чтобы быть в тренде, владеть информацией. А прокомментировать это я не могу. Не было предоставлено возможности», — сказала Хоркина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Байлз завоевала 34-ю медаль на чемпионатах мира и Олимпийских играх (27 и 7 соответственно), став самой титулованной гимнасткой за всю историю среди мужчин и женщин на двух главных соревнованиях. Она опередила белоруса Виталия Щербо (33 медали).