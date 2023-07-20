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Сегодня, 16:07

Журова призвала оценивать в январе ситуацию с допуском российских гимнастов до турниров в нейтральном статусе

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что сейчас нет смысла рассуждать о том, стоит ли российским гимнастам соглашаться на условие выступать в нейтральном статусе на международных турнирах.

«Надо будет смотреть по той ситуации. Мы же не знаем, до какой точки дойдет наше противостояние с Западом. Все будет зависеть от ситуации, в которой мы будем 1 января. Понятно, что-то, что сейчас люди воспринимают по-одному, через полгода будут воспринимать по-другому. И любой комментатор, который встает на сторону нейтральных спортсменов или на сторону настоящих патриотов, участников СВО, будет все равно неправ. Сейчас я бы не осмелилась на сто процентов говорить, что будет в январе», — цитирует Журову «Газета.Ru».

19 июля стало известно, что исполком Международной федерации гимнастики принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Российские гимнасты были отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/20/20911826.shtml?updated
Светлана Журова
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