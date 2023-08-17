Глава World Athletics рассказал, что восстановить статус ВФЛА помогла группа Андерсена

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Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу рассказал, что организация смогла принять решение по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) благодаря работе главы рабочей группы организации Руне Андерсена и его группы.
«Главное, для чего работала группа — защита чистых атлетов. Мы считаем, что приняли верное решение, сделали это по рекомендации рабочей группы. Работаем с новой ВФЛА через AIU, чтобы удостовериться, что в России действует четкая система антидопинга. Я всегда настаивал, что если мы принимаем жесткие решения, то они должны быть обоснованы, чтобы шел процесс, который гарантировал бы нам правоту. И я благодарю Руне Андерсена за проделанную работу», — сказал Коу на пресс-конференции.
23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.
Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.