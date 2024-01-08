Ласицкене считает, что бороться в CAS за право выступить на Олимпийских играх-2024 уже поздно

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене не видит смысла снова обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью попытаться отстоять свое право выступить на Олимпиаде в Париже.

«Я думаю, что мне уже поздно обращаться в CAS, чтобы попытаться отстоять свое право выступать на Олимпийских играх в Париже. Времени осталось очень мало, а суды в CAS очень дорогие. Это я знаю на личном опыте 2021 года. По-хорошему, защитой атлетов должны заниматься Министерство спорта, Олимпийский комитет и наша федерация. Но они в очередной раз не справились с этой задачей. Когда спортивные чиновники путешествуют по миру больше самих атлетов, это говорит о том, что в нашем спорте что-то не так», — приводит ТАСС слова спортсменки.

Ласицкене подавала апелляцию в CAS в январе 2021 года. Тогда она оспаривала новые антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций, из-за которых спортсменка лишалась возможности выступать на международных стартах. CAS принял решение отклонить иск Ласицкене в ноябре, спустя три месяца после окончания Игр.