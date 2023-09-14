Легкоатлетка Куличенко: «Американцы скучно подкатывают. Так что русские мужчины еще неплохи»

Прыгунья в высоту Елена Куличенко, сменившая российское гражданство на кипрское, в интервью «СЭ» сравнила опыт общения с русскими и американскими мужчинами. Куличенко переехала в США и учится и тренируется в университете Джорджии.

— Ты вообще ведь везунчик по жизни, нет? Вовремя успела получить гражданство, вовремя перейти в сборную Кипра...

— Да не говори. Сама удивляюсь, как же все вовремя.

— А где тогда не везет? В любви?

— Вообще не везет (смеется). Прям как в картах говорят, да-да. Если серьезно, не везет — громкое слово, шучу. Просто некогда. Я все время занята, много разных вещей, которым надо уделять время. Личная жизнь из-за этого страдает.

— Ну к тебе должны и на улицах подкатывать, по моим представлениям.

— Да американцы скучно подкатывают. «Хей, можно твой снэпчат?» (адрес в соцсети. — Прим. «СЭ») — это классика местных парней. Поэтому я их кэнселю — удаляю (смеется).

— Русские мужчины не так и плохи, получается?

— Вообще неплохи! Но это все в сравнении познается. Что имеем — не ценим. Ну и тоже не все, обольщаться вам тоже не надо.

— Где лучше молодость провести — в России или США?

— В России офигенно. Но надо отдавать себе отчет, что я из Москвы, и за всю Россию говорить не могу. Что касается опыта студенческой жизни... его у нас нет, как бы хорошо ни было. Ты идешь на пары, посидел, едешь домой, кто-то поехал работать. Все. А здесь мы живем в одном кампусе, будто в одном большом лагере. Это пузырь, в нем ненастоящая жизнь, тебя забросили потусоваться, покайфовать, провести хорошо время, завести друзей и получить жизненный опыт.

Куличенко — чемпионка Европы по прыжкам в высоту среди молодежи.