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4 сентября, 13:06

Мо Фара выиграл полумарафон в Лондоне

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Мо Фара.
Фото Global Look Press

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара одержал победу полумарафоне в столице Великобритании, преодолев трассу в Лондоне за 1:01.49.

В мае 39-летний бегун шокировал болельщиков, уступив на дистанции в 10000 метров спортсмену-любителю Эллису Кроссу. Но сейчас Мо улучил свою форму и уверенно обошел всех соперников. В октябре Фара впервые с 2019 года намерен стартовать в Лондонском марафоне.

В июле знаменитый бегун рассказал, что в девятилетнем возрасте его нелегально привезли в Великобританию и принуждали работать на чужую семью.

Мохаммед Фара
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