Призер чемпионата мира легкоатлет Акименко из-за травмы ноги не сможет выступать до зимы

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, последний раз выступавший в январе 2022 года, из-за травмы ноги вынужден пропустить второй летний сезон подряд.

«Сделал операцию на голеностопе, сейчас прохожу реабилитацию. Скорее всего, полноценно восстановлюсь к зиме», — приводит слова Акименко ТАСС.

Последний раз спортсмен выходил на старт 23 января 2022 года на московском турнире «Битва полов», на котором занял третье место в соревнованиях мужчин с результатом 2,18 м. Оставшуюся часть зимнего и весь летний сезон Акименко пропустил из-за травмы стопы.

На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Катаре, Акименко стал вторым с результатом 2,35 м. На Олимпийских играх в Токио этот спортсмен показал шестой результат (2,33).