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Сегодня, 14:00

Лысенко: «Если бы была возможность конкурировать с лидерами мирового рейтинга, было бы интереснее всем»

Виктория Кравченко
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Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко поделился мнением о конкуренции на чемпионате России в Челябинске. Он признался, что не хватает мировых лидеров.

«Конкуренция хорошая, парни молодцы, стараются, прыгают. Но, конечно, если бы была возможность конкурировать с лидерами мирового рейтинга, было бы интереснее всем. Результаты тоже были бы другие», — рассказал Лысенко в эфире «Россия 24».

6 августа Лысенко показал результат 2,33 метра, второе место занял Илья Иванюк (2,23). Третьим стал Матвей Тычинкин, который уступил Иванюку по попыткам (2,23).

Российские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Данил Лысенко
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