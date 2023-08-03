Самая проверяемая на допинг спортсменка России Любушкина заявила, что ей нечего бояться

Легкоатлетка Кристина Любушкина, которую за первые полгода 16 раз проверили на допинг, не испытывает чувств тревоги из-за частых визитов сотрудников антидопинговых служб.

«Я думаю, что увеличение внимания ко мне со стороны антидопинговых служб связано с ростом моих результатов, — цитирует Любушкину ТАСС. — Было время, когда ко мне приезжали чуть ли не каждую неделю. Пусть проверяют и дальше, я уверена в себе, мне нечего бояться».

Любушкина с января по июнь 7 раз была проверена инспекторами Российского антидопингового агентства и 9 раз — Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Чаще ее никого в России в 2023 году не проверяли на допинг.

27-летняя Любушкина выступает в спортивной ходьбе. На чемпионате России в Челябинске она финишировала четвертой на дистанции 10 000 м.