Шубенков: «Врачи мне не разрешали участвовать в чемпионате России. Но я поехал»

Сегодня, 15:00
Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как шло его восстановление после травмы.
«Как быстро восстановится? Не говорить врачам, что собираюсь участвовать в соревнованиях (смеется). Вообще они мне не разрешали. Говорили, что месяц точно нельзя никаких физических нагрузок точно, бегать только трусцой и по чуть-чуть. И максимум это ноги покачать, а ни о каких соревнованиях и речи быть не могло. Но я поехал. Я злостный нарушитель», — сказал Шубенков в эфире «Россия 24».
22 июня 32-летний спортсмен сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце месяца Шубенкову была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.
6 августа Шубенков стал вторым на чемпионате России в беге на 110 метров с барьерами.