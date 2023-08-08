Шубенков: «Врачи мне не разрешали участвовать в чемпионате России. Но я поехал»

Шубенков рассказал, что врачи ему не разрешали ехать на чемпионат России

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как шло его восстановление после травмы.

«Как быстро восстановится? Не говорить врачам, что собираюсь участвовать в соревнованиях (смеется). Вообще они мне не разрешали. Говорили, что месяц точно нельзя никаких физических нагрузок точно, бегать только трусцой и по чуть-чуть. И максимум это ноги покачать, а ни о каких соревнованиях и речи быть не могло. Но я поехал. Я злостный нарушитель», — сказал Шубенков в эфире «Россия 24».

22 июня 32-летний спортсмен сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце месяца Шубенкову была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

6 августа Шубенков стал вторым на чемпионате России в беге на 110 метров с барьерами.