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Легкая атлетика

Сегодня, 15:05

Шубенков — о планах на следующий год: «Надеется на послабления со стороны международных организаций»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о своих планах на следующий год.

«Головой не прикладываться, например, в планах на следующий год (смеется). Другими местами тоже стукаться по минимум. Ну, а так — тренироваться, готовиться. Надеется на какое-то облегчение международной обстановки. И хотелось сказать, на какое-то потепление отношения со стороны Олимпийского комитета. Но мне кажется, что МОК и так насколько можно тепло относится. Но вот со стороны других международных спортивных организаций надеется на какие-то послабления», — сказал Шубенков в эфире «Россия 24».

23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.

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легкая атлетика
Сергей Шубенков
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