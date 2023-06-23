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Сегодня, 18:35

Шубенков — о смене гражданства: «Кому там такой красивый нужен?»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Легкоатлет Сергей Шубенков
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в разговоре с «СЭ» высказался о критериях Международного олимпийского комитета по допуску к соревнованиям и возможной смене гражданства.

— Допустим, звонит тебе Бах в Zoom перед Олимпиадой и спрашивает — что про ЦСКА скажешь, про СВО?

— Когда нам объявили, что мы все на допинге и вот вам нейтральный статус — это одна история. Мы с этим были не согласны, но чтобы от той истории дистанцироваться, условия принимали, пусть и драконовские. Но теперь, когда началась операция, началось бегство компаний... Я удивился вообще, что все побежали. А как же прибыли? Они ж капиталисты! Оказалось, не совсем. Но это объясняется — видимо, российский рынок для них капля в море. Да и убежали не все.

Но получается, что спонсор остается один — клуб. Да, он связан с армией. Но он всю карьеру меня поддерживал, и когда не получалось в том числе. Отказаться от него для меня неприемлемо. Эти ушли, от тех откажись. От государственной поддержки тоже откажись — Россия же плохая! Я не могу сказать, что мне все происходящее нравится. Мало кому нравится — буду говорить за спортсменов. Мы, спортсмены, попали серьезно. Прекрасно, а жрать-то мне что? Окей, год я готовлюсь сам без зарплаты, без экипировки, медицины, чтобы что? Съездить на Олимпиаду разок? Коэ (Президент World Athletics. — Прим. «СЭ») меня все равно не допустит. Поменять гражданство? Матвей Волков поменял гражданство на белорусское — его снова не допустили.

— Номерок того тренера не остался?

— Он тоже не дурак, мне уже 33 года, кому я там такой красивый нужен, с результатом 13,40? Есть у нас другие «поменяторы», но по пальцам руки — Завьялова за Гулиева вышла и в Турции, Сардана Трофимова — в Киргизии, еще одна девушка в Израиль уехала, но тоже вроде бы по делам семейным. Смена гражданства на бумаге выглядит хорошим вариантом, но так не будет — чтобы я просто получил паспорт, и остался в Барнауле тренироваться. Это сложная история и крайняя мера.

— Один звонок — и тебя на стадион в Барнауле не пустят.

— В принципе да, хоть это все теория, — ответил Шубенков.

Сергей Шубенков. «Западные компании ушли, от своих надо отказаться. А жрать-то мне что?!» Громкое интервью Шубенкова о критериях МОК
легкая атлетика
Сергей Шубенков
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