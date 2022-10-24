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Допинг

Сегодня, 21:00

Легкоатлетку Антюх лишат золота Олимпиады-2012. Почему ждали целых десять лет?

Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Наталья Антюх.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Наталья Антюх.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Наталья Антюх.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Россиянке не помогли апелляции — ее результаты аннулировали, несмотря на давность лет после допингового нарушения.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил, что легкоатлетку Наталью Антюх лишат золота Олимпийских игр-2012 в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами за нарушение антидопинговых правил. Решение было принято на основании злополучной базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Исходя из этой информации, результаты спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012-го по 29 июня 2013 года, были аннулированы. Олимпийское золото она завоевала как раз в этот промежуток — это произошло 8 августа. Но виновной в применении запрещенного вещества или метода Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Наталью еще в апреле 2021 года. Тогда ее дисквалифицировали на четыре года и аннулировали все достижения с 30 июня 2013-го по 31 декабря 2015-го.

Почему так долго тянется дело российской спортсменки? И за что она спустя 10 лет она будет вынуждена вернуть золотую медаль

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Дело

Так уж получилось, что почти все наши победители Олимпийских игр в Лондоне в легкой атлетике попадали в допинг-скандалы. И изначально у Натальи Антюх аннулировали все результаты начиная с 30 июня 2013-го — то есть во время игр Лондоне она формально была чиста. Спортсменке, которая завершила карьеру в 2017 году, пришлось вернуть серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде-2012 в эстафете 4х400 метров, из-за проблем с пробой у партнерши по команде. Такое в ее карьере уже случалось.

Результат сборной России в женской эстафете был аннулирован МОК после обнаружения допинга в образце Антонины Кривошапки. Помимо Антюх и Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина и Татьяна Фирова, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (бежали в полуфинале).

С тех пор Наталья успела поработать председателем Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. И казалась одной из немногих спортсменок того поколения, у которых нет допинговых неприятностей. Но теперь главная победа в карьере Антюх — золото в беге на 400 м с/б на Играх 2012 года — оказалась под угрозой.

Наталья Антюх. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Наталья Антюх. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Дисквалификация

В марте 2020 года на сайте Независимого органа по целостности легкой атлетики (AIU) появилась информация, что на основании доклада Макларена в использовании допинга подозревается четверо российских спортсменов, среди которых была и Наталья Антюх. Включение ее имени в список допингистов было неприятной сенсацией — легкоатлетка всегда обладала безупречной репутаций, никогда не делала громких заявлений и занималась исключительно спортом.

Никаких комментариев от легкоатлетки не последовало. Шансов спастись у Натальи было немного. Из сообщения независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit следовало лишь то, что Антюх подозревали в использовании запрещенного вещества или метода, и доказательством здесь служил доклад Ричарда Макларена.

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Спустя год, в апреле 2021 года, CAS вынес вердикт о дисквалификации россиянки на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все результаты Натальи с 30 июня 2013 года были аннулированы. То есть золото Олимпиады Антюх на тот момент сохранила. Тем не менее практически сразу спортсменка объявила — она будет подавать апелляцию. Однако арбитражные суды — дело небыстрое.

И только в октябре была объявлена дата слушаний — они были назначены на ноябрь 2021 года. А ответчиком по апелляции российской легкоатлетки была Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). Спустя год стало известно, что у Антюх аннулируют результаты еще и с 15 июля 2012 года до 29 июня 2013-го. А это означает, что ей практически со стопроцентной вероятностью придется вернуть олимпийское золото.

Наталья Антюх. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Наталья Антюх.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Сроки

С момента самой главной победы в карьере российской спортсменки прошло уже целых 10 лет. Но теперь Наталья, скорее всего, будет вынуждена вернуть золотую медаль — а награда может достаться американке Лашинде Димус, которая в том забеге была второй. Окончательное решение о лишении награды должен принять Международный олимпийский комитет (МОК). Но почему все эти пересмотры происходят спустя столько лет?

Дело в том, что в базе данных Московской лаборатории фиксировались действия, которые происходили с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019-го эти данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Потом долго разбирались, проводились манипуляции с данными с целью скрыть допинговые нарушения или нет. В итоге данные начали всплывать спустя столько лет.

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Теперь пресс-служба AIU объявила вердикт, который дает МОК все основания лишить Антюх золотой медали лондонской Олимпиады. Судя по всему, спустя 10 лет были обнаружены доказательства вины спортсменки и в период Игр.

«После выдвинутых обвинений AIU, основанных на данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), российская спортсменка Наталья Антюх была дисквалифицирована за использование запрещенной субстанции/метода. Результаты аннулированы с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года», — говорится в сообщении.

Вообще-то, во Всемирном антидопинговом кодексе четко прописан срок давности по наказанию — десять лет с момента нарушения. Однако, во-первых, дело Антюх было начато до истечения это этого дедлайна, и по правилам оно должно быть окончено. А во-вторых, в истории с наказаниями наших атлетов уже давно не действуют никакие правила. Теперь последнее слово остается за МОК. Но мы все прекрасно понимаем, каким оно будет.

Олимпиада
Сборная России по легкой атлетике
Наталья Антюх
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