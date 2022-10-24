Легкоатлетку Антюх лишат золота Олимпиады-2012. Почему ждали целых десять лет?

Россиянке не помогли апелляции — ее результаты аннулировали, несмотря на давность лет после допингового нарушения.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил, что легкоатлетку Наталью Антюх лишат золота Олимпийских игр-2012 в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами за нарушение антидопинговых правил. Решение было принято на основании злополучной базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Исходя из этой информации, результаты спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012-го по 29 июня 2013 года, были аннулированы. Олимпийское золото она завоевала как раз в этот промежуток — это произошло 8 августа. Но виновной в применении запрещенного вещества или метода Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Наталью еще в апреле 2021 года. Тогда ее дисквалифицировали на четыре года и аннулировали все достижения с 30 июня 2013-го по 31 декабря 2015-го.

Почему так долго тянется дело российской спортсменки? И за что она спустя 10 лет она будет вынуждена вернуть золотую медаль

Дело

Так уж получилось, что почти все наши победители Олимпийских игр в Лондоне в легкой атлетике попадали в допинг-скандалы. И изначально у Натальи Антюх аннулировали все результаты начиная с 30 июня 2013-го — то есть во время игр Лондоне она формально была чиста. Спортсменке, которая завершила карьеру в 2017 году, пришлось вернуть серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде-2012 в эстафете 4х400 метров, из-за проблем с пробой у партнерши по команде. Такое в ее карьере уже случалось.

Результат сборной России в женской эстафете был аннулирован МОК после обнаружения допинга в образце Антонины Кривошапки. Помимо Антюх и Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина и Татьяна Фирова, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (бежали в полуфинале).

С тех пор Наталья успела поработать председателем Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. И казалась одной из немногих спортсменок того поколения, у которых нет допинговых неприятностей. Но теперь главная победа в карьере Антюх — золото в беге на 400 м с/б на Играх 2012 года — оказалась под угрозой.

Наталья Антюх. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ» Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Дисквалификация

В марте 2020 года на сайте Независимого органа по целостности легкой атлетики (AIU) появилась информация, что на основании доклада Макларена в использовании допинга подозревается четверо российских спортсменов, среди которых была и Наталья Антюх. Включение ее имени в список допингистов было неприятной сенсацией — легкоатлетка всегда обладала безупречной репутаций, никогда не делала громких заявлений и занималась исключительно спортом.

Никаких комментариев от легкоатлетки не последовало. Шансов спастись у Натальи было немного. Из сообщения независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit следовало лишь то, что Антюх подозревали в использовании запрещенного вещества или метода, и доказательством здесь служил доклад Ричарда Макларена.

Спустя год, в апреле 2021 года, CAS вынес вердикт о дисквалификации россиянки на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все результаты Натальи с 30 июня 2013 года были аннулированы. То есть золото Олимпиады Антюх на тот момент сохранила. Тем не менее практически сразу спортсменка объявила — она будет подавать апелляцию. Однако арбитражные суды — дело небыстрое.

И только в октябре была объявлена дата слушаний — они были назначены на ноябрь 2021 года. А ответчиком по апелляции российской легкоатлетки была Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). Спустя год стало известно, что у Антюх аннулируют результаты еще и с 15 июля 2012 года до 29 июня 2013-го. А это означает, что ей практически со стопроцентной вероятностью придется вернуть олимпийское золото.

Наталья Антюх. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Сроки

С момента самой главной победы в карьере российской спортсменки прошло уже целых 10 лет. Но теперь Наталья, скорее всего, будет вынуждена вернуть золотую медаль — а награда может достаться американке Лашинде Димус, которая в том забеге была второй. Окончательное решение о лишении награды должен принять Международный олимпийский комитет (МОК). Но почему все эти пересмотры происходят спустя столько лет?

Дело в том, что в базе данных Московской лаборатории фиксировались действия, которые происходили с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019-го эти данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Потом долго разбирались, проводились манипуляции с данными с целью скрыть допинговые нарушения или нет. В итоге данные начали всплывать спустя столько лет.

Теперь пресс-служба AIU объявила вердикт, который дает МОК все основания лишить Антюх золотой медали лондонской Олимпиады. Судя по всему, спустя 10 лет были обнаружены доказательства вины спортсменки и в период Игр.

«После выдвинутых обвинений AIU, основанных на данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), российская спортсменка Наталья Антюх была дисквалифицирована за использование запрещенной субстанции/метода. Результаты аннулированы с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года», — говорится в сообщении.

Вообще-то, во Всемирном антидопинговом кодексе четко прописан срок давности по наказанию — десять лет с момента нарушения. Однако, во-первых, дело Антюх было начато до истечения это этого дедлайна, и по правилам оно должно быть окончено. А во-вторых, в истории с наказаниями наших атлетов уже давно не действуют никакие правила. Теперь последнее слово остается за МОК. Но мы все прекрасно понимаем, каким оно будет.