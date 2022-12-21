Россиянку лишили олимпийского золота через десять лет. У наших легкоатлетов отобрали уже 7 из 8 титулов Лондона-2012

Наталью Антюх не стала подавать бессмысленную апелляцию.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) окончательно лишил российскую легкоатлетку Наталью Антюх победы в беге на 400 метров с барьерами на Олимпиаде в Лондоне. Нашу спортсменку наказали на основании базы данных Московской лаборатории, в которой якобы содержится информация о положительном тесте спортсменки. Антюх решила не обжаловать вердикт AIU, поскольку десять лет спустя что-либо утверждать крайне затруднительно. Кроме того, информация о достоверности базы данных и легитимности наказания за эти сведения также вызывает вопросы, ответы на которые дать крайне сложно.

Важнее другое — из-за допинговых мы потеряли уже седьмой чемпионский титул из восьми золотых медалей наших атлетов, завоеванных в Лондоне. Своих наград также лишились Сергей Кирдяпкин (ходьба на 50 км), Елена Лашманова (ходьба на 20 км), Иван Ухов (прыжки в высоту), Мария Савинова (бег на 800 метров), Юлия Зарипова (бег на 3000 метров с препятствиями) и Татьяна Лысенко (метание молота). Истории у всех этих атлетов разные, но результат, увы, один. Осталось только золото Анны Чичеровой в женских прыжках в высоту. Всего после допинговых скандалов мы потеряли в легкой атлетике 16 медалей Лондона из 22 завоеванных.

Срок давности

«Международный олимпийский комитет теперь может приступить к перераспределению медалей и обновлению базы данных», говорится в заявлении AIU. Золотую медаль Игр-2012 в беге на 400 метров с барьерами теперь должна получить американка Лашинда Демус. Однако для этого требуется отдельное решение МОК. Но вариантов, при которых россиянка сохранит свою награду, больше не существует.

Нюанс бы в том, что 10 лет — это максимально возможный срок давности по антидопинговым делам, и этот срок с момента завершения Игр уже минул. Однако правила таковы, что все начатые ранее дела должны быть завершены независимо от дедлайнов. То есть теоретически возможно и лишение медалей через 20 лет, если бы сейчас Наталья подала апелляцию, потом бы судилась в CAS и в швейцарском трибунале. Другой вопрос, что на все это надо было много денег и сил. А вероятность победы в таком процессе, как показывает практика, минимальна.

«Перераспределение медалей не происходит автоматически. С 2018 года мы следуем принципам перераспределения олимпийских медалей, предложенных комиссией спортсменов МОК и одобренным исполкомом МОК. Как правило, каждое перераспределение представляется на утверждение исполкому МОК после того, как спортсмены или команды, на которых наложены санкции, исчерпали все свои средства обжалования и когда все процедуры завершены», — приводил ТАСС комментарий пресс-службы МОК.

Наталья Антюх. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Директор училища

Ранее от спортсменов, лишенных наград, требовали физически вернуть их в МОК, часто — через национальный олимпийский комитет. Однако многие атлеты игнорировали такие просьбы. Да и в них нет особого смысла, поскольку без информации в базе МОК такая награда не более чем кусочек металла (порой не слишком драгоценного). Кроме того, олимпийские медали — именные, так что они в любом случае не передаются другому лицу, а утилизируются и изготавливаются по новой.

Наталья Антюх объявила о завершении карьеры в феврале 2017 года. В январе 2019 года она была назначена на должность председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, но через год ушла работать руководителем питерского училища олимпийского резерва № 1. Ее дисквалификация относится к периоду с 15 июля 2012-го по 29 июня 2013 года и не затрагивает нынешнюю работу бывшей спортсменки. В прошлом году Антюх баллотировалась в Госдуму от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», но безуспешно.

О допинговых проблемах Натальи впервые было объявлено в марте 2020 года. Ранее спортсменке пришлось вернуть серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде-2012 в эстафете 4х400 метров, из-за проблем с пробой у партнерши Антонины Кривошапки. В апреле 2021 года CAS вынес вердикт о дисквалификации Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 7 апреля 2021 года. Все результаты Натальи с 30 июня 2013 года были аннулированы. Золото Олимпиады Антюх на тот момент сохранила.

Тем не менее практически сразу спортсменка объявила: она будет подавать апелляцию. Однако арбитражные суды — дело небыстрое. И только в октябре была объявлена дата слушаний — они были назначены на ноябрь 2021 года. А ответчиком по апелляции российской легкоатлетки была Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics). Спустя год стало известно, что у Антюх аннулируют результаты еще и с 15 июля 2012 года до 29 июня 2013-го. Увы, этот период затрагивал Олимпиады, и Наталья лишилась главной награды в своей карьере.