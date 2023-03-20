«Это противоречит убеждениям набожного католика». Звездный американский тренер не признается в приставаниях к спортсменкам

Бывшая бегунья сборной США в красках расписала, как именно ее унижал и домогался Альберто Салазар, бывший наставник Мо Фара и других знаменитых легкоатлетов.

Бывший тренер четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на длинные дистанции Мо Фара Альберто Салазар теперь точно не вернется в спорт. Четырехлетний бан знаменитого американского специалиста за допинг заканчивается 30 сентября 2023 года, но после нового скандала — на этот раз сексуального — на карьере звездного наставника можно поставить крест. Новые детали дела, приведшего Салазара к пожизненному отстранению от спорта, опубликованы в книге его экс-подопечной.

Обвинение глубоко оскорбительно и отвратительно

На прошлой неделе в США поступила в продажу книга «Самый длинный забег: секретный мир издевательств, допинга и мошенничества в элитной команде NIke». Авторы скандального произведения — авторский тандем журналистки Мэри Пилон и известной легкоатлетки Кары Гучер. Последняя, как стало известно из книги, и была жертвой сексуализированного насилия со стороны знаменитого тренера Альберто Салазара. За это в декабре 2021 года экс-наставника многократного олимпийского чемпиона Мо Фара пожизненно отстранил от работы Центр безопасного спорта США.

Однако даже после этого решения и публикации деталей происходившего между тренером и спортсменкой Салазар не готов покаяться. «Любое утверждение о том, что госпожа Гучер подверглась сексуализированному насилию с моей стороны, категорически не соответствует действительности. Я никогда не подвергал госпожу Гучер сексуализированному насилию и никогда бы этого не сделал. Обвинение глубоко оскорбительно и отвратительно и противоречит моим фундаментальным убеждениям как мужа, отца и глубоко набожного католика», — так тренер прокомментировал ситуацию для ABS News.

Фото Global Look Press

Легкоатлетический Слизерин

В 2001 году Салазар (сам в прошлом известный бегун, в 1980-е трижды побеждавший на одном из самых престижных марафонов — Нью-Йоркском) возглавил амбициозную тренировочную группу Nike Oregon Project. И вскоре его воспитанники стали мировыми лидерами в беге на средние и длинные дистанции.

Под руководством Салазара (и чутким присмотром эндокринолога Джеффри Брауна) стайер из Великобритании Мо Фара стал четырехкратным олимпийским чемпионом, Гален Рапп выиграл первую для США медаль Игр в беге на 10 000 м с 1964 года, а Сифан Хассан из Нидерландов сделала золотой дубль в олимпийском Токио. Однако последнее событие произошло уже после того, как проект Oregon Project был со скандалом закрыт.

В сентябре 2019 года Салазар и Браун проиграли апелляцию в деле против USADA (Антидопинговое агентство США) и были признаны виновными по трем пунктам: 1) контрабанда тестостерона; 2) запрещенные внутривенные вливания; 3) участие в подлоге доказательств и попытке скрыть информацию от USADA.

Сказка о великой тренировочной группе в стильной черной форме с белым черепом и свушем на груди рассыпалась на страницах 2800-страничного дела, материалы которого готовились четыре года. Итоги расследования подвел директор USADA Трэвис Тайгарт: «Действуя совместно с Nike Oregon Project, господин Салазар и доктор Браун демонстрировали, что победы для них были важнее, чем здоровье и самочувствие атлетов, которых они поклялись защищать».

Мо Фара. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Препараты, унижения, домогательства — и заслуженное наказание

В ходе процесса вскрылся весь масштаб макиавеллизма тренера. Против него дали показания работавшие с ним спортсмены, а также ассистент. Сэр Мо Фара (покинул проект в 2017 году) тогда же признался, что действительно делал инъекции L-карнитина (правда, в разрешенной концентрации), и выразил удовлетворение результатом дела против экс-наставника.

Однако баном на четыре года (с 30 сентября 2019 по 30 сентября 2023 года) проблемы Салазара не закончились. С каждым днем всплывали новые подробности его неприглядной деятельности в Oregon Project. В 2020 году журналист Мэтт Харт выпустил книгу «Победа любой ценой: внутри бегового сообщества Nike и его культуры мошенничества».

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На ее страницах читателей ожидали новые грязные истории. Выяснилось, что Салазар тестировал на собственном сыне таблетки для повышения потенции с целью узнать, дадут ли они прибавку к результату, а также изо всех сил пытался подставить конкурента из другого проекта Nike — Джерри Шумахера (с ним Альберто дрался после соревнований, а его атлетов обвинял в приеме гормонов щитовидной железы и препаратов от астмы, которые сам же и посоветовал).

Но наибольшее внимание публики привлекли истории издевательств над Карой Гучер. Эта спортсменка входила в состав тренировочной группы (2001-2011) и в ее составе добилась высшего достижения в карьере — серебряной медали чемпионата мира-2007 в беге на 10 000 м. Салазар тестировал на ней компресс с мазью для скаковых лошадей — спортсменка получила ожог, затем делал Гучер странные примочки, которые с ее ноги слизывала собака, а также в пьяном виде приставал к ней в самолете по дороге с чемпионата мира-2011.

Кара Гучер. Фото Global Look Press

Последний случай Кара в 2020 году не комментировала. Как оказалось, потому что тренер-маньяк творил с ней вещи и похуже (оба эпизода — и 2006-го, и 2011 года подпадают под насильственные действия сексуального характера). А свои показания спортсменка приберегла для Центра безопасного спорта США и собственной книги. В ней она в красках описала и интимные прикосновения во время массажа, и многое еще чего из категории 18+.

До ее публикации в американском беговом сообществе бытовало мнение, что Салазара пожизненно забанили из-за истории издевательств над Мэри Кейн (тренер постоянно унижал спортсменку из-за якобы лишнего веса, что привело последнюю к нервному срыву, расстройству пищевого поведения и завершению карьеры) — в 2021 году она подавала иск против Альберто и Nike на 20 миллионов долларов. Однако оказалось, что в списке грехов тренера, поверившего в собственное величие и безнаказанность, фетшейминг — не самый страшный.

Леонид Мужикбаев