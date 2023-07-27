«Почему она не может пользоваться честно заработанным?» Подруга Исинбаевой защищает Елену

Эмоциональный монолог чемпионки Европы и вице-чемпионки мира Марины Купцовой.

Кейс Елены Исинбаевой со вскрывшимися подробностями жизни за рубежом остается очень обсуждаемым в России. По данным испанских СМИ, чемпионка живет на Канарах со своим мужем Никитой Петиновым и двумя детьми. Депутаты Госдумы и чиновники разного рода поспешили обвинить россиянку в предательстве, стадионы лишались ее имени, ее фотографии убирались с официальных сайтов и так далее.

Корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов попросил выразить отношение к происходящему давнюю подругу Елены — прыгунью в высоту Марину Купцову, чемпионку Европы и вице-чемпионку мира, имевшую опыт работы в федерации легкой атлетики. И получился яркий монолог, который даже неловко прерывать своими вопросами. Мы обсудили несколько аргументов, приводимых оппонентами: эмиграция в сложное время, политическая карьера, происхождение заработка, «номинальное» звание в ВС РФ.

Если вкратце — спортсмены и так люди мира, поскольку ездят за рубеж, от государства Исинбаева не отрекалась, слово «номинальный» неудачное, но отражает реальность. А более полные выводы вы можете сделать, прочитав текст ниже.

Об отношениях с Исинбаевой

Мы общались и, можно сказать, росли вместе, так как спортивная карьера шла одновременно. Еще на юношеских Играх 1998 года познакомились, боюсь вспоминать, сколько лет минуло. Много событий произошло на наших глазах — в том числе таких, после которых много лет уйдет, чтобы поднять наш спорт из небытия. Встречала разных спортсменов, от Болта до других дарований. Я горжусь, что общаюсь с Леной и что мы дружим.

Такой человек — один в мире, из миллионов, а то и миллиардов. С точки зрения попадания ее способностей в нужное русло, потому что это ее выдающийся талант плюс стечение обстоятельств — уход вовремя из гимнастики, тренер и так далее. Она неординарная, легендарная личность. Когда мы с ней ездили по всем соревнованиям, я видела, что основное чувство у нее — не заработок, не деньги. В самом начале о них и речи не было. Нами двигало чувство патриотизма — за страну. Я закончила до допингового скандала, мне повезло не выступать под белым флагом, в бесцветной форме. Мы стартовали под флагом, за Россию. Это был основной мотив. Больше никак.

Елена Исинбаева и Марина Купцова. Фото Елена Соболь, архив «СЭ»

Об отношении к дискуссии вокруг Исинбаевой

Когда выходишь на какой-то солидный уровень, это тяжелый момент, страшный труд, в ее случае — 30-летняя карьера за спиной. Она начала с малолетства. Я знаю, что сейчас люди много говорят, качают ситуацию. Разные позиции высказываются. Но люди не понимают, как это все достается. Человек что-то приобрел, да. Но никто не разбирается в деталях — когда, почему. Если у нее жизнь складывается? И если это случилось до всего происходящего сейчас? Обвинить Лену в том, что она пользуется чьими-то благами, что она тратит то, что ей не принадлежит? В ее случае все достижения были на глазах у мира. 30 рекордов, многочисленные выступления, рекламные контракты и акции, постоянный допинг-контроль. У этого человека все открыто в этом плане. И только в 35 лет началась личная жизнь, дети появились. И теперь она не может честно заработанным воспользоваться?

Она могла спокойно уйти в 25, и плевать на этот спорт. Но не ушла — потому что ответственность за страну. Может, злость, зависть у людей. Но нельзя зачеркивать карьеру человека. Я даже не знаю, кого можно поставить с ней в один ряд. Надо прекратить травлю. Говорят, что она отреклась. Я свидетель воочию ее спортивной судьбы. Если бы не было патриотизма и чувства ответственности за страну — не было бы результатов! Деньги — второстепенный фактор, они прилагаются. Если в голове только деньги, результата не будет, поверьте. Это закон спорта.

Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Об эмиграции

Спортсмен — особая профессия. Большинство соревнований происходят за границей — что с этим сделаешь? Да, на чемпионате России мы тоже выступали. Но все мировые турниры — там. Даже я часто ездила на сборы за границу. Потому что надо искать погодные условия. Вид спорта непростой — нужно отсутствие ветра, дождя, нормальный сектор, чтобы ставить технику. Иначе изуродуешься. Нужно найти место, чтобы не мешали, потому что персона привлекает к себе внимание, а подготовка требует сумасшедшего режима. Не просто так же появились все эти результаты за пять метров. Нет таких людей больше в мире!

Елена написала, что она — человек мира. Понимаю, любую фразу можно понять так, как хочешь. Но ее действительно знают во всем мире. Обвинять ее в том, что она за рубежом? Мы всю жизнь за рубеж ездили, это особенность профессии. У меня самой куча фотографий за границей. Мы весь мир объехали. Она что-то бросила здесь? Да она основное количество времени пребывала в Волгограде. Мы дружим всю жизнь. Она ездила ко мне, я — к ней. И она приглашала меня домой, в Волгоград. Никогда не было мысли — приезжай ко мне в Монако!

Там происходили все награждения, и многие спортсмены, работающие в том числе в федерациях, МОК, живут в Монако. Я сама была на награждениях, олимпийских балах каких-то. И тут вдруг это становится претензией. Когда она приносила медали, то была гордость. Причем она всегда шла с российским флагом! Ее не видели с другим флагом. Тогда она была героиней, а сейчас — только претензии.

Эту историю пытаются с той стороны раскачать. Кто эту статью написал? Испанские СМИ? Допустим, вы правы, и им просто нужны клики, а это не какой-то заказ. Мне кажется, все равно не без этого. Но люди хорошо выполнили свою работу, рейтинг издания поднялся туда, где не был никогда.

Дочь Исинбаевой занимается теннисом. Это же нормально! Если ты хочешь быть лидером, ты должен прибегать к услугам тренеров, которые тренируют лидеров, твоих соперниц. В чем претензия? (Дочь Исинбаевой Ева тренировалась в академии Муратоглу в Монако и участвует в турнирах на Канарских островах. — Прим. «СЭ»)

Марина Купцова и Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

О ЦСКА и «номинальном» звании

Как относиться к ее фотографиям в форме? Лично я не просто числилась в ЦСКА, а была заместителем начальника ЦСКА по спортивной части. Поясню для людей: если давать Лене характеристику как личности — она человек эмоциональный. Я, допустим, спокойная — турнир закончился, похлопали все. Лена не такая — все помнят ее эмоции, которые передавались зрителям, как она чуть ли не сальто делала после соревнований.

Представьте, человек с трех лет занимается спортом, потратил на него всю жизнь. Только в 35 начала личную жизнь, создавать семью. И вдруг тебя начинают поливать грязью. Конечно, человек может обидеться и ответить. С ее стороны есть эмоциональные слова, не спорю, но она не робот и не могла в посте писать целую книгу. Написала кратко.

Слово «номинальный», может быть, подобрано не очень удачно, но в чем смысл — все спортсмены ЦСКА имеют звания. Так повелось. Все те, кто комментирует сейчас Исинбаеву и среди депутатов Госдумы, прекрасно это знают. И все прекрасно понимают, что эти спортсмены не участвуют в военных действиях, не находятся на поле боя. У них другое поле боя — стадионы мира, они там защищают честь России.

Насколько я знаю, когда у Лены закончился спорт, также закончился и контракт с ЦСКА, эта история в прошлом. Звание подразумевает форму, согласна, я видела эти фотографии. Понятно, почему они разлетаются. Армия — лицо, символ страны, она отражает государство. Но не надо ставить Лену в один ряд с военными. Спорт и вооруженные силы — это два разных направления, которые в ЦСКА уживаются не без проблем, я знаю, о чем говорю. Моя работа была в том, чтобы найти баланс и все были довольны. И звания не даются просто так, за первенство двора, — а за великие достижения. И все спортсмены ими гордятся.

Мне кажется, что ввиду общей политической ситуации, в которой оказалась наша страна, решили прицепиться к яркой личности. Спортсменов в ЦСКА сотни и тысячи. Да, это военная организация. Но никто из них не командует полками. Они в других горячих точках — на чемпионатах мира, Европы, Олимпиадах.

Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Об участии Исинбаевой в политике и принятии поправок в Конституцию

Влияет ли на критику людей то, что она пошла в политику, была за власть, но уехала? Вы говорите — «была за власть, но уехала». Спортсмены всю жизнь путешествуют, дома не бывают. И дом всегда для нас с Леной был здесь, в России. Да и политические вопросы касались ее уже в спорте. Когда человек обыгрывает всех и у него такая выдающаяся карьера, его привлекают — его мнение уже становится интересно. Ее же и Международный олимпийский комитет также приглашал, но она там защищает точку зрения России. Она никогда не заявляла о том, что она против России. Она не меняла мнение — сначала я была за, потом против. Такого не было. Она в посте прокомментировала только себя.

О смене названий стадионов, исключении из партий и движений

Реакция какая-то молниеносная. От нее не дождался никто комментариев, и уже началось. Люди по своему непониманию или глупости играют на противоположную сторону. Они не защищают Россию таким образом, а наоборот.

Всем надо прийти в себя и понять, что идет сильнейшая политическая информационная борьба. Человек, которого все знают, попал в ее эпицентр. Другая сторона пользуется ситуацией. Пусть у нас люди вспомнят — она не заявляла о смене гражданства. Хотя уверена, была куча предложений, потому что даже у меня они были — но мысли согласиться не возникло. Мы выступали за страну. Меня удивляет, как быстро поменялось общественное мнение — миллионы людей видели в ней кумира, и сейчас раскрутили какую-то статью непонятных людей, которые на этом зарабатывают. Вы же им таким образом помогаете!

Да, журналистам нужны клики, поэтому никто другой не нужен, Лена нужна всем. Не Ласицкене, Шубенков, которые продолжают бороться, пробиваться через все эти кордоны и тоже, кстати, относятся к ЦСКА.

Елена Исинбаева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О работе Исинбаевой в МОК

Мы должны остаться на мировой арене через каких-то представителей. Нет, давайте ее своими руками сейчас загнобим. Уже никого нигде из наших нет! Понятно, что наших отовсюду хотят отстранить. Кто-то ляпнул и написал что-то в Испании, сюда это прилетело, а мы давайте добьем последних наших бойцов.

Нам приходилось бороться с разными людьми в спорте. И на допинге были люди, и за рубежом наши соперники были на допинге в том числе, сейчас это все вскрылось спустя 10 лет. Но она чистый спортсмен! Да, может про себя нескромно говорить «Я — легенда». Эмоциональный порыв, коротко написала для тех, кто не помнит ее или память отшибло. Но это правда, она легенда.

Она осталась там востребована, защищала нас на международном уровне. Все помнят ее интервью. Я параллельно работала во Всероссийской федерации легкой атлетики, меня тоже всю с ног до головы вскрыли, проверили все пробы. Мы пытались спасти ситуацию, но слишком были большие проблемы и слишком сильно накатил на нас весь мир, с такой волной сложно справиться. Ну и предателей внутри много оказалось. Вот они-то как раз переехали, сменили гражданство и далее по списку.

Марина Купцова (справа). Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

О нейтральном статусе спортсменов

Предатели или наши бойцы те, кто поедет на Олимпиаду? Когда вопрос о статусе решался в легкой атлетике, я была в президиуме федерации, и моя позиция не изменилась. Тогда я была против поездки без флага, потому что основная мотивация спортсменов — выступление за страну. Не за себя же. А тут ее отобрали. Но одновременно с этим выбора не было, и было бы жестоко никого не пустить, объявив предателями. Мы сформулировали, что в рамках предложенных вариантов мы вынуждены согласиться, потому что люди потратили всю свою жизнь на это дело, их на допинг проверяют уже так, что мешают тренироваться. Они выдержали сумасшедшее давление. Тем более важный момент — весь мир знает, что это наши, хоть они и в белой форме. Конечно, неприятно. Слава богу, моя карьера завершилась до этого кошмара.

Запрещать ехать на Олимпиаду неправильно. Но надо обязательно параллельно биться за возвращение нормального статуса. Иначе не будет мотивации для следующего поколения. Я в свободное время тренирую молодежь. Для них мотивация — та самая Исинбаева и другие спортсмены. Уничтожать людей-кумиров, благодаря которым люди ходят на стадионы, — глупость. Против или не против — мы вынуждены поддержать и пустить их на Олимпиаду. Предатели — вообще не про них. Скорее про тех, кто не поедет при возможности.

Есть спортсмены, которые уже сменили гражданство. Они выбрали легкий путь. Но про них нет десятков статей — видимо, они не имеют политического веса.

О своих планах

Я из ЦСКА давно ушла. Наконец начала семейными делами заниматься. Сначала был спорт, потом работа в нем, невозможно никакие личные планы осуществить. Вот сейчас пополняем ряды бойцов другим способом. (Смеется.) Скоро сообщу об этом. Решила взять пример с Лены. Нет возможности сейчас участвовать в публичной жизни, соцсетях. Вернусь ли на это поприще — не знаю. Но если снова придется защищать наших спортсменов, решать вопросы — то да.