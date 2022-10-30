«Я убегу за границу, и мне плевать на вас». Темнокожая легкоатлетка носит маску Халка и идет против системы

Пойти против МОК и победить — это про нее.

Кличка американской толкательницы ядра Рэйвен Сондерс — это не какая-то очевидная ассоциация, все проще — она не стесняется именовать себя так в соцсетях. А еще спортсменка спокойно может надеть супергеройскую маску на соревнования. В данном случае — Халка. Или маску Джокера, что еще раз подтверждает ее желание идти против системы.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Считается нормальным носить обычную прическу? Рэйвен покрасит волосы в зеленый и фиолетовый. Считается нормальным замалчивать проблемы? Рэйвен будет кричать об этом на весь мир. Так, на Олимпиаде в Токио спортсменка завоевала серебряную медаль и, поднимаясь на подиум, скрестила руки над головой в виде буквы Х. Этот жест означает солидарность со всеми угнетенными слоями общества.

Фото Global Look Press

На ОИ-2016 эфиопский бегун Фейис Лилеса несколько раз скрестил руки перед финишем, поддерживая протестующих против произвола соотечественников. А потом боялся возвращаться на родину из-за угрозы расправы. Но Рэйвен плевать на возможные санкции. Она провела акцию с политическим подтекстом на подиуме, где подобное запрещено. И добавила к этому пару слов:

— Пусть попробуют забрать эту медаль. Я убегу за границу, даже несмотря на то, что не умею плавать.

МОК вынужден был отреагировать, но наказывать спортсменку и устраивать скандал не захотел, после короткого разбирательства заявив, что ее действия носили дружелюбный характер.

Фото Global Look Press

Сондерс считает себя образцом для подражания.

— Для меня важно просто быть той, которой я всегда хотела быть, и не извиняться за это, показывать молодому поколению, что не имеет значения, что они говорят тебе и во сколько коробок они тебя заставляют влезть. Люди говорят мне не делать татуировки и пирсинг, но посмотрите на меня, выскочку, — говорит Рэйвен.

Фото Global Look Press

Также она уделяет большое внимание и психологическим проблемам, не скрывая, что и сама прошла через это. В детстве Рэйвен испытывала множество неприятных ситуаций со сверстниками из-за дискриминации по параметрам тела, цвету кожи и ориентации. Чем вызывает еще больше уважения у той части общества и спонсоров, которые максимально поддерживают человеколюбие и веру в себя.