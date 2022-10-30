Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 16:00

«Я убегу за границу, и мне плевать на вас». Темнокожая легкоатлетка носит маску Халка и идет против системы

Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
Отдел фото «СЭ»
Рэйвен Сондерс.
Фото Соцсети
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
1/7
Telegram Новости
Пойти против МОК и победить — это про нее.

Кличка американской толкательницы ядра Рэйвен Сондерс — это не какая-то очевидная ассоциация, все проще — она не стесняется именовать себя так в соцсетях. А еще спортсменка спокойно может надеть супергеройскую маску на соревнования. В данном случае — Халка. Или маску Джокера, что еще раз подтверждает ее желание идти против системы.

Рэйвен Сондерс. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Рэйвен Сондерс. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Считается нормальным носить обычную прическу? Рэйвен покрасит волосы в зеленый и фиолетовый. Считается нормальным замалчивать проблемы? Рэйвен будет кричать об этом на весь мир. Так, на Олимпиаде в Токио спортсменка завоевала серебряную медаль и, поднимаясь на подиум, скрестила руки над головой в виде буквы Х. Этот жест означает солидарность со всеми угнетенными слоями общества.

Рэйвен Сондерс. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

На ОИ-2016 эфиопский бегун Фейис Лилеса несколько раз скрестил руки перед финишем, поддерживая протестующих против произвола соотечественников. А потом боялся возвращаться на родину из-за угрозы расправы. Но Рэйвен плевать на возможные санкции. Она провела акцию с политическим подтекстом на подиуме, где подобное запрещено. И добавила к этому пару слов:

— Пусть попробуют забрать эту медаль. Я убегу за границу, даже несмотря на то, что не умею плавать.

МОК вынужден был отреагировать, но наказывать спортсменку и устраивать скандал не захотел, после короткого разбирательства заявив, что ее действия носили дружелюбный характер.

Рэйвен Сондерс. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Сондерс считает себя образцом для подражания.

— Для меня важно просто быть той, которой я всегда хотела быть, и не извиняться за это, показывать молодому поколению, что не имеет значения, что они говорят тебе и во сколько коробок они тебя заставляют влезть. Люди говорят мне не делать татуировки и пирсинг, но посмотрите на меня, выскочку, — говорит Рэйвен.

Рэйвен Сондерс. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Также она уделяет большое внимание и психологическим проблемам, не скрывая, что и сама прошла через это. В детстве Рэйвен испытывала множество неприятных ситуаций со сверстниками из-за дискриминации по параметрам тела, цвету кожи и ориентации. Чем вызывает еще больше уважения у той части общества и спонсоров, которые максимально поддерживают человеколюбие и веру в себя.

Рэйвен Сондерс. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
фото
11
9
Читайте также
«Я предал футбол — и был наказан. Боль страшная». Истории про ярчайшего российского тренера
Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ под Николаевом
Украина хочет через США добиться поставок военной помощи от Израиля
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Сделала тату на лице, получила бан за наркотики и работала посудомойкой. Легкоатлетка, внешность которой трудно забыть