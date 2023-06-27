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Сегодня, 16:30

Метательница молота выступила в другом виде спорта: спасла сборную Бельгии и стала звездой интернета

Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Отдел фото «СЭ»
Метательница молота Джолиен Бумкво на дистанции забега на 100 метров с барьерами.
Джолиен Бумкво.
Фото Global Look Press
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Лучшее проявление командного духа на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.

Чемпионат Европы по легкой атлетике сильно удивил зрителей одним из забегов на 100 м с барьерами. Девушка, появившаяся на второй дорожке, просто не могла не обратить на себя внимание — спортсменка была на голову выше и заметно массивнее любой из соперниц. Ей оказалась бельгийская метательница молота Джолиен Бумкво. Но как так получилось?

Коронными у Бумкво являются технические дисциплины — толкание ядра, метание молота и диска, но теперь в ее статистике появился еще и бег с барьерами. И пошла она на это не ради эпатажа, а чтобы помочь своей сборной, которой из-за форс-мажора просто некого было выставить на забег.

Фото Reuters

Обе бельгийские бегуньи оказались травмированы, так что команду ждала дисквалификация и потенциальное понижение в дивизионе. Чтобы попытаться избежать этого, требовалось заявить на старт хоть кого-нибудь, и этим спасителем стала Джолиен.

Джолиен Бумкво преодолевает барьеры.
Фото Global Look Press

«Я думала, что шансы на то, что мне придется это сделать, будут очень малы», — сказала Бумкво, которая узнала, что ей предстоит бежать с барьерами за день до забега. Когда стало ясно, что она будет на стартовой линии, она сказала, что старалась не думать об этом слишком много: «Если я собираюсь это сделать, я сделаю все возможное и постараюсь получить от этого удовольствие».

Так все и получилось, спортсменка радостно приветствовала трибуны и махала телекамерам, когда ее представляли вместе с другими участницами. А после стартового сигнала не стала пытаться что-то кому-то доказать. В этом забеге у нее было две задачи: добраться до финиша и не получить случайную травму. И она отлично справилась.

Видео забега разошлось по Сети, а болельщики писали Джолиен много восторженных отзывов, похвалив спортсменку за командный дух.

Несмотря на то что Бумкво очень понравился новый опыт, она все же заметила, что в будущем сосредоточится на своих дисциплинах. «Похоже, я не создана для бега с барьерами», — сказала довольная легкоатлетка.

Фото Reuters

Бумкво отстала от победительницы на 19 секунд, но разве это имеет значение? Во время и после забега зрители поддерживали ее, как, возможно, никого на всем турнире, а соперницы после финиша выразили свой респект.

Соперницы выразили свое уважение Джолиен Бумкво.
Фото Global Look Press

Лишь одна деталь омрачает такую милейшую историю — Бельгия заняла 14-е место в командном зачете, отстала от Греции на 6.5 очка и все-таки вылетела во второй дивизион. Увы, это всего лишь случайность и вины Джолиен в этом никакой — она сделала все, что от нее требовалось. А еще призналась, что это был, возможно, лучший чемпионат Европы в ее карьере.

Джолиен Бумкво довольна собой после финиша.
Фото Global Look Press
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