11 тысяч дисквалифицированных на марафоне в Мексике. Мошенничество и обман

Забег в Мехико закончился разочарованием в честности целой группы спортсменов.

В последние выходные лета в Мехико, одном из крупнейших городов мира (население агломерации 23 миллиона жителей), прошел марафон. В нем приняли участие 32 640 бегунов разного уровня подготовки. Как говорится, мир был в шоке, когда узнал... что 36 процентов участников впоследствии дисквалифицируют. Как так произошло?

Забег до машины

Как сообщают местные СМИ, оргкомитет обнаружил, что 11 тысяч человек не преодолели дистанцию в 42 километра 195 метров — по понятным причинам: для любителя такое расстояние труднопреодолимо даже пешком. Именно поэтому на любительских забегах часто предлагаются разные дистанции вроде 5 или 10 км.

Как выяснилось, у значительного числа участников не оказалось отметок на всех контрольных точках, что означает либо срезки на маршруте, либо использование транспорта. Организаторам пришлось проверить данные всех участников. Отметки находились каждые пять километров, но изначально найти обман не удалось. Дело задвигалось только после множества жалоб в соцсетях.

Как показало расследование, большинство читеров ради медали за успешный финиш использовали общественный транспорт, а некоторые даже оставили машины в отдаленных от исторического центра районах.

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Тень на World Athletics

Перепроверив факты, организаторы объявили о начале аннулирования результатов: «Институт спорта Мехико сообщает, что приступит к выявлению тех случаев, в которых участники Городского марафона продемонстрировали неспортивное отношение во время мероприятия, и аннулирует их время в протоколе».

Пикантность заключается в том, что соревнование отмечено золотой наградой федерации World Athletics. Представитель пресс-службы федерации уже выразил сожаление из-за подобного отношения к спорту и отметил, что технологии поимки злодеев стали продвинутыми. Интересно теперь, как прошли предыдущие издания забега — может, и на них массово бежали мимо маршрута? И нормально ли награждать марафон, в котором так массово культивируется мошенничество?

И это подтверждается открытыми данными. К примеру, в 2017 году на обходе правил поймали 6 тысяч человек. Через год — 13 тысяч! Хотя некоторые бегуны жаловались на то, что их электронные трекеры выходили из строя и поэтому неверно отражали время на отсечках, опыт намекает на обратное — мексиканцы выбрали забаву для проверки, можно ли «наколоть» систему. Мотив — не только медаль, но и квалификация на легендарный Бостонский марафон.

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Замена братьев и патологический обманщик-политик

Более того, в Мексике есть еще более громкая история с обманом на марафонах. В 2006-м местный политик Роберто Мадрасо выставлял кандидатуру на выборах, несмотря на обвинения в налоговых махинациях, — и с треском проиграл, набрав 22,26% - минимальный результат для своей партии на тот момент. Однако с налогами обличить его не смогли.

Зато через год поймали с поличным на Берлинском марафоне. Мадрасо в свои 50 прибежал первым в своей возрастной категории за очень мощные 2 часа 41 минуту (последний чемпионат мира был выигран за 2:09). Но позже оказалось, что потомок ацтеков и майя каким-то чудотворным шаманским образом преодолел путь с 20-го по 35-й километр за 21 минуту, то есть со скоростью около 45 км/ч. После этого его дисквалифицировали.

«СЭ» недавно писал о более изощренной схеме обмана в марафоне. Зачем ехать на метро или машине, когда можно поменяться с братом? Близнецы Серджио и Фика Мотсоненги стали известны после марафона The Comrades 1999 года, когда они, пользуясь сходством во внешности, решили поделить на двоих дистанцию марафона, чтобы подзаработать. Забег проходил на дистанции 89 километров, и ради 1000 долларов близнецы менялись в туалетах по ходу дистанции, догоняя друг друга на машине.

Их удалось разоблачить только благодаря внимательности одного из участников и фотографу в местной газете, который сделал снимки, выдающие минимальные отличия между родственниками. Спортсменов, а вернее одного из них, дисквалифицировали.

Это правда, что благодаря GPS и другим технологиям отследить участников марафонов сейчас легче. В США даже есть отдельная вакансия на марафонах — специалист по борьбе с читерством, как правило, он/она — из числа бывших участников. Но вот человеческая натура, в отличие от технологий, не изменится и за тысячелетия — и желание обманывать, как и необходимость с этим бороться, будет всегда.