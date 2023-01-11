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Сегодня, 17:31

Лопрайс: «Я не знал, что переехал человека, но это будет преследовать меня всю жизнь»

Мария Гусева
Грузовик Алеша Лопрайса.
Фото Global Look Press
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Чешский гонщик Алеш Лопрайс прокомментировал трагическое происшествие, случившееся во время девятого этапа ралли-марафона «Дакар». Во время соревнований Лопрайс наехал на зрителя, его эвакуировали вертолетом для оказания медицинской помощи, но он скончался во время перелета.

«Мы уже готовились лечь спать, когда к нам пришли стюарды и сообщили, что в их распоряжении оказалась видеозапись наезда нашего грузовика на человека. Это была трагическая ошибка — человек пытался сфотографировать нашу «Леди» снизу дюны. Я даже не знаю имени этого 69-летнего итальянца, который приехал посмотреть на «Дакар». Приношу свои самые искренние соболезнования его семье и друзьям.

Одна человеческая жизнь оборвалась фактически из-за моих действий. Это будет преследовать меня всю жизнь. Но должен сказать, что ни я, ни мой экипаж не знали, что переехали человека. В нашем распоряжении есть записи с бортовых камер, но это никак не изменит того, что оборвалась жизнь человека", — цитирует Autosport Лопрайса.

После инцидента Лопрайс снялся с «Дакара». В ближайшее время будет проводиться расследование с целью установить, мог ли гонщик предотвратить происшествие.

«Дакар» проходит с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

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Итальянский турист погиб во время девятого этапа «Дакара»