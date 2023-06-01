Сотников заявил, что пропуск «Дакара» не отразился на подготовке «КАМАЗ-мастер»

Двукратный победитель «Дакара» в зачете грузовиков Дмитрий Сотников рассказал о подготовке пилотов команды «КАМАЗ-мастер» к сезону.

«Наша подготовка нисколько не изменилась из-за пропуска «Дакара». Мы и раньше много тренировок проводили в России. У нас был стандартный план подготовки к сезону, недавно выступали в Астрахани на ралли «Золото Кагана», задействовали другие регионы для тестов наших машин. Сейчас для нас главный старт — это ралли «Шелковый путь», — приводит ТАСС слова Сотникова.

В марте прошлого года Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила гонщикам из России и Белоруссии выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. «КАМАЗ-мастер» отказался подписывать документ FIA для участия в «Дакаре».

Ралли «Шелковый путь» в 2023 году стартует 6 июля и завершится 15 числа того же месяца. Ранее сообщалось, что в соревнованиях примут участие гонщики более чем из 10 стран.