В американских гонках едва не погиб гонщик. Но при этом они интереснее унылой «Формулы-1»

У болельщиков большой запрос на яркий автоспорт, а нынешние « королевские гонки » вызывают зевоту.

В минувший уик-энд автоспортивный мир мог недосчитаться одного автогонщика — американца Райана Приса, который исполнил этюд в стиле прыгунов в воду с 10 оборотами вокруг своей оси.

Прис был госпитализирован, его жизнь вне опасности. Авария лишний раз ставит вопрос о безопасности гонщиков и разности подходов к гонкам в Америке и Европе. Надо ли бороться с такими авариями через запреты или риск для жизни неизбежен?

Бывший пилот Ф1 разложил по полочкам

Наверное, лучше всего в этом случае дать слово человеку, который имел опыт выступлений и в «Формуле-1», и другой топовой американской серии IndyCar — Ромэну Грожану. В недавнем интервью он довольно точно описал разницу между двумя сериями:

— IndyCar — совсем другая серия. В ней я заново испытал многие эмоции, а еще она более человечная и не такая пафосная. После десяти лет в «Формуле-1» это было как раз то, что мне требовалось.

Я любил выступать в «Ф1», но десять лет одной и той же работы — довольно много. И хотя страсть сохранялась, мне уже хотелось чего-то нового. И в IndyCar я действительно получаю удовольствие и испытываю позитивные эмоции каждый раз, когда приходит время ехать на этап — потому что у меня всегда есть шанс победить. (Грожан не выиграл ни одной гонки в серии, несколько раз финишировав вторым. — Прим. «СЭ»)

Машины IndyCar отстают лет на тридцать. Но мы и не хотим сокращать это отставание. Это недешево, а сейчас эксплуатировать технику стоит относительно недорого. А уровень гоночного шоу у нас вообще один из самых лучших в мире.

При этом ты должен постоянно держать руки на руле и концентрироваться на пилотировании, а не стучать все время по разным кнопками. При этом машины у нас феноменальные.

Грожан знает, о чем говорит — в IndyCar ему уже самому хотели «набить морду», он сам порывался сделать то же самое во время гонки. «Инди-500» этого года, самая престижная гонка Северной Америки, завершилась страшнейшей аварией с вылетом колеса на парковку для зрителей.

«Формула-1» стала скучной

Обращает на себя внимание разница последних гонок американских серий и «Формулы-1». В последней борьбы за победы нет — девять подряд этапов легко берет Макс Ферстаппен, и ему не мешают ни дождь, ни, разумеется, соперники. В «Формуле-1» был фантастический сезон-2021, но и его концовка во многом стала скандальной и легендарной благодаря судьям и гоночному директору-шоумену Майклу Маси, которого уволили сразу по окончании сезона из-за давления проигравшего «Мерседес». Но после этого она снова скатилась к унылым гонкам с лидерством от старта до финиша, бегом от дождя, штрафами за «нарушение лимитов трассы». Раньше за ними не следили, так как у трассы был гравий, и любая ошибка каралась вылетом. Либо просто на них «забивали».

На этом фоне IndyCar, в котором в этом сезоне вроде бы тоже есть доминатор Алекс Палоу (хотел идти в «Ф1», но не пустили) — другая лига. Даже если там нет обилия аварий и сейфти-каров, гонка все равно становится непредсказуемой — из-за разнообразия стратегий на гонку и гения Скотта Диксона. В Америке разрешены дозаправки, что делает эту часть игры более разнообразной. Он выиграл две последние гонки, прорвавшись с последних мест в лидеры за счет экономии топлива и шин — и чудом оставался впереди, делая на пит-стоп меньше. Это действительно стоит посмотреть, если вы ценитель автоспорта. Никакая тактика и опыт не помогут обогнать Ферстаппена — здесь возможно подняться за счет пит-стопов с 20-х мест на первое.

Необычные правила

NASCAR в этом смысле пошел еще дальше и применяет систему с этапами внутри гонки — они делятся на три части, между которыми пелетон собирается вместе, чтобы не дать оторваться лидерам. Небольшие очки раздаются за промежуточные финиши, а главный джекпот срывает основной победитель. Кроме того, в случае выезда машины безопасности на последних кругах объявляется овертайм, то есть дополнительные круги. А после той самой аварийной гонки в Дайтоне в NASCAR начинается плей-офф по аналогии с другими профессиональными лигами — в розыгрыше Кубка остаются 16 пилотов, и каждые несколько гонок выбывают по четыре пилота, и за титул в последней гонке будут бороться только четверо. Это сделано как раз для сохранения интриги до финала.

И в NASCAR тоже начали идти бывшие формулисты. Там соревнуются чемпионы мира Дженсон Баттон, Кими Райкконен, пробовал Даниил Квят, в этом сезоне ездит Камуи Кобаяси, успехи были у Хуана Пабло Монтойи. Главное препятствие — обилие гонок на овалах, они занимают 85% чемпионата.

Наверное, бренд «Формула-1» останется непоколебим — уж слишком большой запас прочности ему создала эпическая история, со своими героями и скандалами. Но очевидно, что и у пилотов, и у болельщиков есть запрос на другой автоспорт. К сожалению, за этот запрос приходится платить риском и разбитыми машинами. Видимо, американцы платить готовы. Никаких инициатив по изменения правил после аварии Приса не прозвучало.